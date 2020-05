Dro: consegnati i lavori per la rotatoria tra via della Filanda e la provinciale 84

Ieri mattina sono stati consegnati i lavori di realizzazione, a Dro, della rotatoria tra via della Filanda e la strada provinciale 84.

Il tempo per la loro ultimazione è stato stabilito in 60 giorni. Durante i lavori sono previsti interventi sulla viabilità locale. Il cantiere è in fase di allestimento.

Negli ultimi anni, la Provincia autonoma di Trento ha operato alcuni importanti interventi infrastrutturali per migliorare l’accessibilità alle aree di Dro; fra questi la rotatoria sulla statale 45 bis, il camminamento e la sistemazione dell’accesso da sud verso via Mazzini.

Pubblicità Pubblicità

L’attuale conformazione dell’intersezione posta ad est del paese, fra via della Filanda e la strada provinciale 84, non incentiva chi scende dalla valle di Cavedine all’utilizzo della nuova rotatoria sulla statale 45 bis, in quanto, a metà di una curva destrorsa per chi proviene da Drena, c’è una svolta a sinistra che non permette una facile manovra ed ha una limitata visibilità.

Tutto ciò, anziché incentivare l’utilizzo della rotatoria sulla statale 45 bis, ha fatto preferire agli utenti provenienti da Drena, la direzione verso l’abitato di Dro.

L’intervento, per cui oggi sono stati consegnati i lavori, prevede la costruzione di una rotatoria in sostituzione dell’attuale svincolo a raso, sfruttando la grande aiuola esistente e il corpo stradale attuale, senza occupare suolo privato, né in fase di realizzazione né ad opera realizzata.

Pubblicità Pubblicità

Per agevolare, ed accorciare, i tempi di realizzazione si è scelto di chiudere completamente lo svincolo a raso e deviare il traffico sulle viabilità esistenti, con l’ausilio di restringimenti di carreggiata regolati da semaforo. La statale 45 bis non sarà interessata né da restringimenti né da semafori.

Principali dati tecnico – amministrativi

Progettista: p.i. Michele Vicentini.

Direzione lavori: p.i. Michele Vicentini.

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: ing. Gian Antonio Manzinello.

Aggiudicazione

Appalto n.1 – realizzazione della rotatoria: TOCCOLI CHERUBINO S.r.l.

Appalto n. 2 – bitumatura GRUPPO ADIGE BITUMI S.p.A.

Costo complessivo dell’opera: € 129.991