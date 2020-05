Nella fase 2 tornano gli spacciatori: l’esasperazione dei residenti del quadrilatero della portela

“Oggi dopo molto tempo, verso le 18, sono uscito di casa per fare una passeggiata. Quello che ho trovato è un quartiere ridotto a un ghetto, popolato solo ed esclusivamente da extracomunitari per lo più senza mascherina, che urlano e si assembrano senza le minime precauzioni in termini di distanziamento e sanitarie. Arrivato in piazza Fiera vedo una postazione di vigili in sosta che fermano i passanti invitandoli alle distanze e a indossare correttamente i dispositivi di protezione. Mi chiedo: il nostro quartiere è stato abbandonato a se stesso, ormai si è accettato che questa è zona “occupata”, dove lasciare fare, spacciare, rubare, molestare, sporcare? Nel pieno centro storico di una città come Trento è accettabile tutto questo? Durante il lockdown tutta questa gente ha continuato a fare i suoi affari indisturbata e immagino che non si tratti di gente che vive nell’arco di 200 metri… cosa possiamo fare? Io non posso continuare a subire una situazione così…non posso rassegnarmi ad andarmene per vivere in pace perché questo è il mio quartiere, questa è la mia casa…. scusate lo sfogo, ma l’esasperazione è tanta..”

Questa è l’amara considerazione di un residente del quadrilatero della Portela al rientro da una passeggiata nel proprio quartiere dopo che per mesi le vie sono rimaste alla mercé degli spacciatori.

Una situazione che ha fatto in modo che si ritenessero padroni del territorio, tanto da essere infastiditi dalla presenza di tutta quella gente che è tornata a passeggiare per strada.

Il problema è anche quello dell’assoluta inosservanza delle regole che limitano la libertà nella “ fase 2”, regole che i normali cittadini sono costretti ad osservare, ma non gli spacciatori.

L’intervento di un altro residente: “ Oggi ho passato il pomeriggio a litigare con gli spaccini fissi sotto casa senza mascherine. Domani chiamo carabinieri e vigili e se continua faccio un esposto per pericolo sanitario.”

Esasperazione, ma non rassegnazione e nessuna voglia di arrendersi al disinteresse della politica e delle forze dell’ordine, ma vivere nel quadrilatero della Portela è ogni giorno più difficile.