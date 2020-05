In fiamme la comunità di Maso Toffa, Cavada: «Colpito da quanto successo, disponibile ad aiutare gli ospiti della struttura»

Notte di paura a Carano in val di Fiemme dove la sede della comunità residenziale di Maso Toffa è stata avvolta dalle fiamme.

I vigili del fuoco volontari di Fiemme insieme al corpo permanente di Trento sono arrivati sul posto verso le 22.00 allertati da 4 ospiti della struttura

Le operazioni di spegnimento sono durate oltre 4 ore. La struttura è stata pesantemente danneggiata.

Pubblicità Pubblicità

Non ci sono per fortuna segnalazioni di feriti.

Su quanto successo è intervento oggi anche il consigliere provinciale Gianluca Cavada (lega): «Il mio ringraziamento ai soccorritori e al Distretto dei Vigili del Fuoco di Fiemme, i quali, intervenendo prontamente, hanno concorso a evitare epiloghi peggiori per la Cooperativa Oltre e a tutti gli ospiti e operatori attivi a Maso Toffa per il tragico incendio che nella notte ha investito e distrutto la loro residenza a Carano. Sono rimasto colpito per quanto successo ed esprimo la massima vicinanza da parte nostra a tutti gli ospiti e agli operatori attivi a Maso Toffa e a alla Cooperativa Oltre, da tempo riconosciuti a livello valligiano come una realtà di riferimento per l’accoglienza e la cura di persone adulte con disagio psichico e per il loro reinserimento lavorativo e sociale, sapranno prontamente rialzarsi e superare questo difficile momento. Fin da ora sono disponibile nel dare un aiuto a tutti loro. A loro vanno intanto la mia sincera riconoscenza e la mia profonda stima per quanto fatto in questi anni e per quanto sapranno e vorranno fare ancora in futuro».

Pubblicità Pubblicità