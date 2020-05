Il regista clesiano Michele Bellio lancia l’hasthtag – #ilcinemaviaspetta – Ecco il video

In questi giorni circola con successo sui vari social networks un breve video, creato per rendere omaggio alla magia della sala cinematografica e delle proiezioni in compagnia difronte al grande schermo.

Lo spot, il cui tema è l’hashtag #il cinemaviaspetta, è stato realizzato da Michele Bellio, originario di Cles, regista indipendente e storico del cinema, vincitore di numerosi premi sia in Italia che all’estero, nonchè titolare del “Cinema Teatro” di Cles. (Qui l’articolo del suo ultimo successo)

In questo periodo di lockdown causato dall’epidemia da Coronavirus, il momento è difficile per tutti; anche i cinema si sono spenti e saranno purtroppo tra gli ultimi spazi pubblici a ritornare alla normalità.

Pubblicità Pubblicità

Per questo Bellio ha deciso di condividere un messaggio importante: “il cinema vi aspetta”. Infatti, spiega il regista: “Il luogo per eccellenza della fruizione cinematografica è la sala, l’unico spazio in cui la condivisione delle emozioni, priva di distrazioni esterne, gioca ancora un ruolo fondamentale nella percezione del film”.

In queste settimane di quarantena molti cinefili, compreso Bellio, hanno avuto modo di sfruttare le nuove piattaforme online per visionare decine di film comodamente seduti sul proprio divano. Nulla di sbagliato in tutto questo, ma il cineasta noneso, che è anche Direttore delle sale cinematografiche della Val di Non, ha pensato di ricordare agli appassionati, e non solo, che quando sarà il momento non ci si dovrà dimenticare della vera casa del cinema, anche per sostenere un settore che rischia, soprattutto per i piccoli imprenditori, una crisi non indifferente.

“Si tratta di un semplice video, fatto in pochi minuti e con tutti i limiti del caso; la musica è tratta addirittura da una traccia che Massimo Faes realizzò per un nostro cortometraggio del 2007. Ma ci tenevo a condividere un messaggio: la magia che si crea in questi luoghi non può essere sostituita, tutto qui. Per me è stato come andare a trovare il mio più caro amico, che in questo momento non se la passa benissimo. E quindi ho chiesto ad altri suoi amici di andare a trovarlo non appena sarà possibile, speriamo presto” – commenta Bellio.

Pubblicità Pubblicità

Al momento per la riapertura delle sale si sta parlando di autunno, per l’estate sono al vaglio soluzioni alternative all’aperto, sempre sperando nella normalizzazione della situazione e nel non riproporsi dell’epidemia a settembre.

“Io sono fiducioso” – spiega Bellio – “sia nelle riaperture, che nel ritorno del pubblico. La ‘Serata di Cinema Indipendente Europeo’ organizzata dall’Associazione Sguardi, che doveva svolgersi come sempre intorno a Pasqua, è stata spostata a metà ottobre, e spero proprio che si farà senza ulteriori problemi. In questi giorni ho sentito molti amici e colleghi, gestori di sale, organizzatori di festival in tutta Italia e non solo, e ovviamente le preoccupazioni sono comuni, ma dobbiamo tenere duro e promuovere la nostra attività con ancora più entusiasmo di prima; comunque la gente sente molto la mancanza di poter andare al cinema”.

Anche come regista Bellio ha subìto lo stop imposto dal Covid-19; alcuni festival ai quali era in concorso con il suo ultimo cortometraggio sono purtroppo stati rimandati, ma sembra che si veda la luce in fondo al tunnel, e conclude: “A settembre, se tutto va bene, ‘Campo minato’ tornerà negli Stati Uniti per un nuovo festival; splendidi segnali di fiducia, avanti così”.