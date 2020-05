Ieri in piazza Duomo tensione per la manifestazione delle partite Iva

Il primo gruppo è arrivato verso le 11 di ieri mattina, il secondo puntuale per l’appuntamento di mezzogiorno ed il terzo in ritardo di una decina di minuti.

Alla fine le Partite Iva che ieri hanno manifestato in Piazza Duomo, erano circa una sessantina.

L’arrivo scaglionato ha innervosito i funzionari della Questura anche perché in emergenza Covid 19 tra le altre libertà abolite da quella che a tutti gli effetti è una dittatura sanitaria, c’è anche quella di manifestare e in subordine di fare assembramenti.

Per fortuna alla fine ha prevalso la diplomazia: i manifestanti non sono stati né identificati e nemmeno sanzionati ed hanno avuto il tempo necessario per dare spazio mediatico alla loro protesta.

Il confronto verbale è stato piuttosto acceso. Al funzionario della Questura è stato detto che mentre lui riceve uno stipendio regolare, commercianti, baristi, ristoratori e agenti di commercio, non lo ricevono da più di due mesi: “ Invece di essere schiavi dello Stato, dovreste essere a fianco del popolo”, gli è stato rinfacciato.

Al di la della contrapposizione, la situazione delle Partite Iva è davvero molto difficile. “Sono in tanti ad essere a rischio fallimento, ma se non ripartiamo si blocca il sistema economico e saranno problemi per tutti.”

La richiesta è quella di poter lavorare e di non essere presi in giro con falsi contributi: “Ma è logico che dobbiamo sottoscrivere un nuovo debito, per pagare quelli vecchi ? I tanto reclamizzati 25 mila euro, altro non sono che un ulteriore debito che non risolverà nulla, se non accorciare i tempi del fallimento”.

Se sabato mattina in Piazza Cesare Battisti erano state le “ Mascherine Tricolori” a manifestare, ieri mattina sono stati una parte degli iscritti alla pagina Facebook de “ La Voce delle Partite Iva”, per una manifestazione non riconosciuta dagli amministratori del gruppo. Sabato mattina il prossimo appuntamento.