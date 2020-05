Episodio inquietante: aggredito senza motivo da un migrante in via Ghiaie a Trento

Un finestrino sfondato e la serata terminata presso il pronto soccorso di Trento.

È questo il bilancio di un’aggressione avvenuta sabato verso le 21.00 in via Ghiaie che ha visto protagonista il conducente di un’autovettura la cui colpa pare sia stata solo quella si essersi fermato in uno spazio di sosta per qualche secondo per rispondere ad un messaggio arrivato sul suo cellulare.

L’episodio avvenuto è a dir poco inquietante e dimostra come anche a Trento la sicurezza sia ormai un opzional superato.

«Mi ero fermato con la macchina per rispondere ad un messaggio arrivato sul mio cellulare – racconta il malcapitato – quando improvvisamente ho visto un’ombra avvicinarsi alla mia macchina. Non ho nemmeno fatto in tempo a girarmi che ho sentito un botto e tutti i frammenti del mio finestrino arrivarmi addosso»

L’aggressore, riconosciuto come un uomo dalla pelle nera intorno ai 20 anni con una borsa della spesa in mano, ha poi continuato il suo tragitto in tutta tranquillità.

«Mi sono spaventato – aggiunge la vittima – anche per il sangue che mi colava dalla faccia e ho deciso di mettere in moto e fuggire per evitare che magari il ragazzo tornasse a fare altri danni»

Il motivo dell’aggressione è completamente sconosciuto, infatti non c’è stato nessun tentativo di rapina.

Un atto di violenza compiuto probabilmente da chi soffre di qualche problematica mentale oppure da chi era sotto il forte effetto di qualche stupefacente.

L’aggressore pare abbiamo rotto il finestrino colpendolo con qualche corpo contundente presente nella borsa della spesa. L’ipotesi è che si tratti di qualche migrante ospitato presso la residenza Adige in via al Desert

La vittima si è recata al pronto soccorso del santa Chiara dove gli sono state suturate le ferite all’orecchio e sul collo.(foto)

La prognosi è di 10 giorni.