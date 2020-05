Barbieri e parrucchiere pronti ad aprire in sicurezza già l’11 di maggio

Far riaprire barbieri e parrucchieri non parrebbe poi così difficile, tanto che già per l’11 maggio la maggior parte dei barbieri trentini sarebbe in grado di alzare le saracinesche e lavorare in assoluta sicurezza.

Per farlo bastano alcune regole base: trattamento solo su appuntamento differenziato di un quarto d’ora l’uno dall’altro in modo che ci sia il tempo per sanificare l’ambiente.

All’ingresso controllo della temperatura e disinfezione delle mani. Nel contempo sarà sanificata anche la maniglia della porta d’ingresso.

Camici, asciugamani e mantelle saranno mono uso e nel caso di più operatori, la distanza minima dovrà essere di 2 metri.

I clienti dovranno fornire le proprie generalità in modo tale che in caso di contagio, possano essere facilmente individuabili.

Infine l’accesso al negozio sarà solo per il servizio, mentre la prenotazione la si potrà fare esclusivamente per telefono. Nel caso in cui il cliente non potrà usare la mascherina, sarà l’operatore ad indossare uno schermo facciale paraspruzzi; la cassa potrà essere separata da una parete in plexiglas che potrebbe essere utilizzabile, opportunamente adattata anche per pedicure e manicure.

Certo sono regole che andranno a rallentare il normale ritmo di lavoro, ma permetterebbero l’apertura di attività – barbieri, parrucchiere e estetiste – che a Trento sono stati i primi a chiudere, cioè da tre mesi non incassano nulla.

Nel frattempo però bollette, tasse ed affitti sono arrivati a cadenza regolare ed il personale è stato messo in cassa integrazione.

Aprire a giugno come ipotizzato dal governo, metterebbe in ginocchio molte attività trentine che sono arrivate al limite del gestibile e sarebbe quindi indispensabile anticipare l’apertura. Parrucchiere, barbieri e estetiste trentine sono pronti per riaprire, serve un atto di coraggio per renderlo possibile.