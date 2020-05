Skicross, una stagione al di sotto delle attese per il noneso Pascal Rizzi

Non può essere positivo il bilancio stagionale dell’atleta noneso della squadra italiana di skicross Pascal Rizzi, che non è riuscito a centrare l’obiettivo che si era prefissato, ovvero i 100 punti F.I.S. che valevano il pass per la Coppa del Mondo, anche se all’appello è mancato un mese e mezzo di gare.

A scrivere anzitempo la parola “fine” sulla stagione ci ha pensato infatti il Coronavirus. Le ultime performance dello sciatore di Cloz, però, sono state al di sotto delle aspettative.

“Non aver raggiunto i 100 punti F.I.S. per la Coppa del Mondo evidenzia un bilancio “in rosso” – è il commento del procuratore dell’azzurro Roberto Giovannini –. Ora abbiamo tempo per riflettere e individuare dove cambiare, perché mi pare inevitabile che qualcosa dovrà essere modificato”.

Pubblicità Pubblicità

Le ultime gare di Coppa Europa, come detto, sono state deludenti: a Grasgehren, in Germania, Rizzi ha ottenuto un 34esimo posto e un piazzamento oltre la 40esima posizione.

“Due gare molto difficili – spiega Rizzi – dove non sono riuscito a esprimere completamente il mio potenziale. Questo sia perché la pista era troppo corta per le mie caratteristiche, sia perché ho trovato avversari molto forti nelle run. Purtroppo, infatti, il Comitato organizzatore non aveva previsto la qualificazione”.

Anche la tappa austriaca di Reiteralm, “salotto di casa” del noneso, ha lasciato l’amaro in bocca. “Qui, sempre in Coppa Europa, su una pista molto adatta a me, non sono riuscito a ottenere i risultati che volevo – continua l’atleta della squadra italiana di skicross –. Il primo giorno non si è effettuata la qualifica e mi sono fermato agli ottavi, piazzandomi quarto nella run. Il giorno dopo è andata meglio, ma non certo come mi aspettavo. Ero 29° in qualifica e sono uscito sempre agli ottavi ma come terzo, piazzandomi 23° nella classifica finale”.

Pubblicità Pubblicità

“È stata una run molto combattuta, abbiamo eliminato l’atleta che fra noi aveva il miglior tempo in qualifica, ma non ho centrato la seconda posizione che mi avrebbe dato il pass ai quarti”.

Infine la Svizzera, dove lo sciatore di Cloz ha mancato l’accesso alle finali anche a causa della sfortuna. “Il primo giorno la gara di Coppa Europa non è andata bene – spiega Rizzi –. Nella seconda, invece, valida anche come prova del Campionato elvetico, ho raggiunto i quarti, dopo aver compiuto delle buone run, mancando l’ingresso nelle finali a causa di un contatto da dietro”.

Giusto il tempo di tornare in Trentino e poi lo stop forzato. “Il bilancio stagionale? I problemi legati al Coronavirus incidono nelle valutazioni, è saltato un terzo dell’annata – commenta Rizzi –. Direi comunque soddisfacente per i miglioramenti compiuti sugli sci, non certo per i risultati. In alcuni momenti ho sciato meglio di un anno fa, ma non ho raccolto quanto mi aspettassi. Spero di iniziare presto la preparazione atletica per la prossima stagione”.

Fabio Vighesso, responsabile del comparto sanitario del rider di Cloz, aggiunge: “Se analizziamo la fase di curve e scorrimento è andata meglio rispetto a un anno fa, però l’atleta deve migliorare, a prescindere dalle gare con o senza qualifiche. Dal punto di vista del comparto che seguo direttamente direi bene, è stata una stagione senza infortuni”.

Roberto Giovannini, infine, chiude così: “Tutti noi del team privato dobbiamo sentirci responsabili, al di là delle valutazioni che farà la squadra F.I.S.I.. Onestamente, abbiamo buttato alle ortiche una stagione. Forse dovremmo affilare ancora di più il lavoro per adattarlo maggiormente allo skicross e meno allo sci alpino. Certo non possiamo più permetterci di andare in giro per l’Europa e ottenere i risultati raccolti nelle ultime gare”.