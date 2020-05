Referente aziendale Covid-19: al via i corsi formativi

Attivata la piattaforma per la formazione base del referente Covid-19, la figura prevista dal «Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro», il documento che fornisce alle aziende le indicazioni per gestire questo periodo di emergenza.

Il datore di lavoro può infatti individuare all’interno della propria azienda un referente Covid di supporto, una figura – anche se solo raccomandata – che potrà tuttavia rivelarsi strategica nella fase di riavvio dell’attività lavorativa, in particolare nelle realtà produttive che per loro dimensione o natura non presentano un sistema organizzativo che possa gestire autonomamente l’attuale fase dell’emergenza.

Il corso per la formazione del referente Covid-19 è curato da Uopsal-Unità operativa per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari in collaborazione con Tsm-Trentino School of Management.

Il corso ha l’obiettivo di fornire elementi di conoscenza sui protocolli e le conseguenti misure di sicurezza da applicare, indicazioni su come informare e sensibilizzare gli operatori e offrire alcune modalità su come attivare il monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione e protezione.

Tutto ciò al fine di una proficua collaborazione con il datore di lavoro, al quale dovranno rimanere in capo le rispettive responsabilità.

Vista la specificità della figura, sarebbe opportuno che a rivestire il ruolo di referente Covid-19 fosse un soggetto che già riveste un ruolo con competenze in materia di salute e sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08.

In alternativa, il ruolo può essere svolto anche da altre figure (ad esempio il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) o dal datore di lavoro, in particolare nei casi in cui lo stesso svolga direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione.

Il referente Covid-19 potrà inoltre rappresentare per le aziende un punto di contatto con le strutture del Sistema sanitario provinciale che sono di riferimento sia per gli aspetti di sanità pubblica (Dipartimento di prevenzione, Igiene Pubblica, ecc.), sia specifici di salute e sicurezza sul lavoro.

Per ulteriori informazione e per iscriversi al corso è necessario collegarsi a questo link