Proseguono le Lauree online: l’esperienza di due giovani trentini

Inizia oggi la tanto attesa fase 2 e nonostante la possibilità di muoversi per fare attività sportiva e qualche altra concessione, la galleria che i cittadini stanno attraversando per uscire dalla situazione di pandemia é forse ancora lunga.

Una luce però si intravede guardando alle piccole cose e alle gioie che, anche se in modo diverso, alcune persone riescono ad ottenere in una situazione così complicata.

É il caso quindi di parlare di sedute di laurea e celebrazioni alternative, di studenti che hanno trascorso uno dei traguardi più importanti della loro vita tra le mura di casa propria.

Il sistema universitario italiano si é dimostrato sin da subito attento alla sicurezza dei suoi studenti e del personale, reattivo e propenso a rivoluzionare la didattica così da garantire quasi ogni servizio. Nessuno verrà lasciato indietro, hanno rassicurato tante facoltà e questo concerne anche le discussioni delle tesi da parte di coloro che erano in procinto di terminare gli studi all’inizio dell’emergenza.

La didattica online é forse diventata qualcosa a cui gli studenti stanno iniziando ad abituarsi, ma cosa si pensa invece della proclamazione virtuale? Due neo laureati trentini raccontano così le loro esperienze.

Alessandra è una studentessa dell’Università di Trento ma viene da fuori regione. Vive nel capoluogo insieme a delle amiche e la sua triennale in Economia la ha ottenuta in Quarantena.

«Forse uno dei problemi principali lo ho riscontrato quando ho capito che avrei avuto non poche difficoltà nell’accesso ai libri durante il periodo di stesura della tesi.

Inizialmente pensavo che avrei potuto fare la laurea in presenza anche se a porte chiuse. Quando ho realizzato che il tutto si sarebbe svolto telematicamente ho certamente compreso che quella rappresentava la soluzione più sicura anche se in un certo senso “meno solenne”».

La studentessa non si é però abbattuta e con la positività che la contraddistingue spiega di non aver rinunciato ai “riti” del giorno di laurea. Molti laureandi pensano alla location, al posto dove festeggiare post proclamazione.

Ebbene, anche la studentessa in questione ha pensato a ciò, e spiega con il sorriso di aver cercato con cura l’angolo migliore della casa in termini di connessione internet e ambientazione.

«Ho un bellissimo rapporto con le mie coinquiline, non mi sono sentita sola nemmeno un momento. Certamente non ero felice di non poter trascorrere questo giorno con la famiglia e gli amici di sempre, ma ho cercato di prendere comunque il bello di ciò che mi stava capitando. Devo anche ammettere che non mi sarei sentita di festeggiare normalmente, come se nulla fosse, mi rendo conto anche che non stiamo vivendo un periodo felice e che in molti soffrono».

Alessandra spiega che la discussione della tesi é andata molto bene, e che anche le sue compagne laureande si sono ritenute soddisfatte. Grazie all’applicazione Zoom la Commissione ha potuto intervenire, complimentarsi e dichiarare concluso il percorso di Laurea triennale. «Devo dire che la solennità non si é persa come magari molti credono.

Viste le circostanze, mi ritengo soddisfatta e felice del percorso e della sua conclusione. Sono anche stata fortunata ad avere avuto il supporto delle mie coinquiline, che hanno pensato a truccarmi, a tranquillizzarmi e festeggiarmi. Mi hanno anche procurato una versione 2.0 della corona di laurea. In questo momento avere un profilo più ridimensionato non mi ha infastidito, ci sarà modo di festeggiare meglio più avanti. In ogni caso, la mia famiglia e i miei amici sono riusciti a dimostrare il loro affetto anche a distanza grazie a un sacco di video e sorprese che ho ricevuto per tutto il giorno».

Simone è invece un ragazzo Trentino che si è laureato presso la Facoltà di Verona in educazione.

«É stata una laurea un po’ diversa da quello che mi aspettavo, questo sicuramente. Nonostante ciò, sono riuscito a riconoscere dei risvolti positivi. Per esempio; essere a casa, a mio agio, vestito in maniera un po’ più comoda e accomodato sulla sedia della mia stanza, mi ha permesso di trovare più tranquillità e liberarmi meglio dalle ansie.

Fare una discussione in presenza é però tutta un’altra cosa: stringere le mani, abbracciare i propri amici e avere tutta la famiglia vicino…queste sono sicuramente emozioni che non ho potuto vivere a pieno. Nonostante ciò, però, non posso che essere sereno pensando che in un momento così difficile ho avuto la fortuna di raggiungere un traguardo così rincorso.

Penso a molti amici, studenti fuori sede, che hanno dovuto passare il giorno della laurea a casa da soli, penso anche a chi ha vissuto questa emozione con una situazione più difficile alle spalle causata dalla Pandemia. Io avevo vicino i miei genitori e mio fratello, e questo é sicuramente molto. Nel pomeriggio amici e parenti mi hanno contattato mostrandomi un video montato da loro.

Racconterò un giorno che la mattina della mia laurea sono stato seduto alla mia scrivania con i pantaloncini corti sperando di strappare un sorriso a chi mi ascolterà».