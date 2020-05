L’avvocato risponde: in aumento le separazioni con il Covid 19, la mediazione famigliare unica medicina

Giammario, papà di una bambina di sei anni e di un ragazzino di quasi 11 anni, pone una domanda che esprime un problema vissuto da molti genitori non collocatari: vedere violato il diritto previsto nelle sentenze di separazione, quello di stare con i figli.

Oggi la situazione è ancora più diffusa perché mamme e papà negano il “diritto di visita” con la scusa del covid- 19.

E così i dubbi crescono: chi non può stare con i propri figli per colpa dell’altro genitore deve comunque continuare a versare il mantenimento? E pagare il mutuo della casa dove vive l’ex con i minori?

In particolare Giammario precisa “non li posso vedere nemmeno nel giardino di casa, per pochi minuti con la mascherina , però devo pagare, sono solo un bancomat per lei. Se smettessi di pagare, forse capirebbe!”.

In realtà Giammario, come tutti i papà e le mamme che si trovano nella sua situazione, ha diritto di vedere i suoi figli, anche in questo momento di pandemia.

E’ possibile diffidare gli ex tramite legale e, in tale occasione, ricordare che tale comportamento concretizza l’alienazione genitoriale, molto dannosa per i figli e proprio per questo può essere sanzionata pesantemente dal Giudice.

Rimane però per lui l’obbligo di adempiere a quanto previsto nel provvedimento del Giudice o in eventuali contratti (mutuo, affitto).

In queste situazioni consiglio sempre, e non posso non farlo ai lettori della rubrica “il tuo avvocato”, un percorso di mediazione familiare, per riuscire a riportare un dialogo nella coppia genitoriale.

Spesso, dopo una separazione, il dolore e la delusione si trasformano in rabbia, portando mamma e papà a litigare.

Purtroppo nelle liti capita di coinvolgere, come in questo caso, i figli che chiedono solo di non doversi schierare, di poter amare entrambi come prima.

Il mediatore familiare è un professionista in grado di far comprendere le reciproche posizioni, riportando al centro l’interesse dei minori.

Sono proprio le mamme e i papà, che mi ricordano quanto erano diffidenti all’inizio circa i risultati del percorso mediativo, e quanto invece adesso apprezzano di poter contare sull’altro genitore, anche se non è più il partner.

Lo stesso invito alla mediazione credo che lo farebbero tutti i genitori che hanno visto allontanare i loro figli dal Giudice per alta conflittualità.

Io dico sempre: è la riscoperta di nuove modalità di relazionarsi e confrontarsi insieme per il Bene più grande che si ha in comune, i figli, vale la pena provarci.

Potete continuare a inviarmi le vostre domande legali a d.bussolati@gmail.com su whatsApp 389-6531691.