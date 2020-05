La comunità di Ville d’Anaunia dice addio a don Eugenio

Don Eugenio Kersbamer, parroco di Nanno e Portolo dal 1978 al 2010, è tornato alla casa del Signore.

Di speciale carisma per malati ed anziani, nel corso del suo ministero don Eugenio ha seguito i bambini e i ragazzi nelle preparazione ai Sacramenti ed è stato particolarmente attento ai bisogni delle famiglie.

Le generazioni di chierichetti che nel tempo lo hanno accompagnato all’altare nelle celebrazioni non possono che ricordare la pacatezza e allo stesso tempo il carattere deciso dell’ex parroco: sapeva coinvolgere i ragazzi e non mancava di premiare la loro buona volontà. Ha lasciato il segno nella comunità che oggi lo piange.

Nato a Pavillo nel 1931, negli ultimi anni don Eugenio era ospite della casa di riposo di Cles, dove si è spento nella serata di ieri, domenica 3 maggio. Il legame con la comunità di fedeli che ha guidato per tanti anni non si è mai interrotto, tanto che, finché è stato per lui possibile, ha celebrato la messa domenicale nella chiesa parrocchiale del paese dedicata a San Biagio.

La sua comunità lo aveva festeggiato nel 2007 con una maxi torta sul sagrato. Tutte le realtà parrocchiali e civili di Nanno e Portolo si erano prodigate per la realizzazione della festa di don Eugenio che, al termine di una messa molto partecipata, aveva ringraziato commosso i presenti e le persone che nel corso del suo cammino spirituale gli sono state vicine.

Tra i doni che i parrocchiani avevano lasciato a don Kersbamer, due casule ricamate dalle ragazze di Asmara (Eritrea) dove opera il missionario del paese padre Flavio Paoli, un’offerta in denaro, quota per un viaggio in Terra Santa e un’icona consegnata dal sindaco dell’epoca, Enzo Bergamo, che con il decano don Dario Pret aveva espresso parole di apprezzamento e affetto per don Eugenio.

L’amministrazione comunale di Ville d’Anaunia, attraverso il primo cittadino Francesco Facinelli ha voluto esprimere la propria vicinanza ai concittadini di Pavillo, paese natale di don Eugenio, e a quelli di Nanno e Portolo, dove il religioso ha svolto per molti anni il suo ministero.

Il parroco don Renzo Zeni ricorda con nostalgia il confratello: la cerimonia funebre sarà celebrata in forma strettamente privata e, quando le circostanze lo permetteranno, una messa in memoria dello stimato ex parroco sarà officiata dal vescovo don Lauro Tisi.