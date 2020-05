Gli anni di piombo: era di Gardolo il primo pentito delle Brigate Rosse

Sono ormai passati 42 anni da quel 9 maggio 1978 quando in via Caetani, nel bagagliaio di una Renault 4 rossa, venne trovato il cadavere di Aldo Moro.

Lo statista, per 55 giorni ostaggio delle Brigate Rosse, era stato sequestrato in via Fani il 16 marzo.

A 42 anni di distanza, l’omicidio dell’allora presidente della Democrazia Cristiana rimane ancora uno dei punti più tragici e oscuri della storia dell’Italia del Dopoguerra

Nello stesso mese, ma 6 anni prima, nel 1972, esattamente il 2 maggio, i destini delle Brigate Rosse si intrecciarono con Trento.

In quella data la polizia individuò due covi – uno Via Boiardo 33 e l’altro in Via Delfico 20.

Furono rinvenute armi, documenti, una cantina trasformata in prigione e in Via Delfico anche il passaporto originale di Giangiacomo Feltrinelli.

Furono emessi due mandati di cattura per Mario Moretti e Renato Curcio.

Mario Moretti arrivò in macchina in Via Boiardo e vista l’attività di polizia in corso, si diede alla fuga e quindi ad una latitanza che durò 9 anni.

E’ in questa occasione che viene arrestato Marco Pisetta nato a Gardolo il 20 maggio del 1945, Pisetta nel nel 1969 partecipò agli attentati contro la sede dell’Inps e contro il palazzo della Regione di Trento.

Dopo un periodo di latitanza, nel quale fu aiutato a rifugiarsi a Milano, nel 1970 si costituì e fu condannato a tre anni, scontando solo una parte della pena.

Nel 1972 si trasferì a Milano dove entrò nelle Brigate Rosse. Fu arrestato in quanto sorpreso con le chiavi in mano, pronto ad entrare nel covo di Via Boiardo.

In questura fu interrogato da Calabresi e Viola che lo misero di fronte all’alternativa di una possibile condanna a 15 anni, oppure alla scarcerazione – da una successiva dichiarazione dello stesso Pisetta – rendendolo disponibile alla collaborazione.

Scarcerato Pisetta sarà attenzionato dal Sid che lo convinse a sottoscrivere un memoriale. E qui la storia dell’aspirante brigatista Pisetta, ma in realtà il primo delatore col quale le Brigate Rosse furono costrette ad affrontare, decade nettamente.

Pisetta racconterà la sua storia al settimanale ABC sospeso tra un porno soft ed un gossip di basso livello.

Successivamente per sfuggire a rappresaglie Pisetta si trasferì in Austria e poi in Svizzera e quindi a Friburgo in Germania.

Le BR cercarono di rintracciarlo per ucciderlo, ma senza riuscirci. Si costituì il 28 settembre 1982 al confine Italo-Svizzero, usufruendo della legislazione sui pentiti e la sua pena fu ridotta a 5 anni e 7 mesi.

Ottenne nel 1986 la grazia dal Presidente Cossiga. In realtà non è mai stato chiaro il ruolo di Pisetta, in sospeso tra quella dell’infiltrato e quella del pentito. Il 18 aprile 1983 rese una deposizione alla Commissione Parlamentare d’inchiesta su Via Fani e sull’assassinio di Aldo Moro. Morì a Bruxelles il 10 aprile del 1990.