Fit Cisl del Trentino: ecco le proposte in tempo di Covid 19 per il servizio trasporti urbano di Trento.

Una situazione così grave non era prevedibile da nessuno e l’unica certezza che abbiamo è che dietro a quei freddi numeri ci sono persone decedute, persone che hanno condiviso e dato molto a tutti noi, soprattutto i termini di costruzione della nostra provincia dal dopo guerra in poi.

Anche la Fit Cisl del Trentino rende omaggio alle vittime del coronavirus ed è solidale verso chi ha perso le persone amate.

A renderlo noto è Andrea Moscon che condivide quanto detto dal segretario provinciale Massimo Mazzurana, il quale sostiene che «il sindacato se maggiormente coinvolto avrebbe potuto dare molto e che sarebbe più comodo in questo momento storico ritagliarci il solo ruolo di controllori e giudici. Ma questo non è mai stato il nostro ruolo e riteniamo corretto dare un nostro contributo in base anche alle nostre esperienze professionali e sindacali maturate negli anni, nel mio caso sul servizio urbano di Trento».

Pubblicità Pubblicità

Moscon ammette che bisognerà essere lungimiranti verso un settore primario per la ripartenza ed evitare precedenti errori.

A quali errori si riferisce?

«Mi riferisco allo stato attuale dei trasporti e le soluzioni che potrebbero essere attuate nella città di Trento. Riportare a regime del periodo invernale i mezzi del servizio urbano può essere una soluzione oltre che per il problema del distanziamento sociale previsto dal decreto ministeriale, anche per un quello occupazionale. Ma credo che tutto ciò da solo non possa bastare».

Ci spieghi?

«Se non conosciamo le abitudini di chi trasportiamo il servizio non diventa appetibile, con la conseguenza che il cittadino preferirà al mezzo pubblico il proprio veicolo con tutti i problemi legati a questa scelta. Allora perché non chiedere collaborazione in conformità con le norme vigenti sulla privacy, agli utenti integrando la nuova applicazione “immuni” usata dal Governo per tracciamento dei contagi che a breve sarà su tutti i nostri dispositivi telefonici? Questo come primo passo per capire gli spostamenti sui mezzi pubblici non essendo possibile attualmente il monitoraggio, perché non in vigore la bigliettazione.

Pubblicità Pubblicità

Poi in una fase successiva essendo studenti, impiegati nella pubblica amministrazione e dipendenti di aziende private le categorie che usufruiscono del servizio urbano basterà in collaborazione con istituti, enti ed aziende stilare una carta del trasportato, che consenta di conoscerne abitudini, orari e bisogni, tutto rigorosamente nel rispetto della loro privacy. Ma bisogna pensare anche al presente».

Come si potrebbe potenziare il servizio pubblico?

«Ci sono cinque autobus autosnodati presenti in azienda che potrebbero essere utilizzati come navetta da Trento sud a Lavis e viceversa. Mezzi spaziosi che garantirebbero per primo il distanziamento sociale essendo più lunghi e con maggiore capienza. Quattro in linea per garantire un cadenzamento di percorrenza ogni 15 minuti e uno a turno fermo per alcune ore per essere sanificato. Questo tracciato coprirebbe zone periferiche, attività commerciali, uffici pubblici e centro storico, piscina e ospedali, questura e distretto sanitario tanto per citarne alcune. Una linea futuribile che il periodo difficile ci suggerisce ma che in molti si auspicano diventi quotidianità. Dal letame (virus) può nascere un fiore citava un vecchio testo di una canzone. Poi non butterei via quanto le parti sociali in questi anni hanno spesso proposto».

Ci rispolveri la memoria sulle proposte…

«Io credo fondamentale creare parcheggi di sostentamento fuori dal recinto urbano e permette ai cittadini di poter usufruire del mezzo pubblico. Mi viene in mente ad esempio ex area Sloi che potrebbe essere inquadrata proprio in questa funzione.

Investire su corsie preferenziali tanto paventate sui vari programmi elettorali ma poi naufragate in improbabili piste ciclabili ad utilizzo promiscuo su marciapiedi che non garantiscono sicurezza, spesso teatro di diverbi e sinistri fra pedoni e ciclisti.

Penso anche ad un servizio alternativo alla gomma per raggiungere il polo universitario di Mesiano. Abbiamo 16.000 studenti sul territorio ma l’Università resta troppo separata dalla vita cittadina. Bisogna pensare a come fondere le due anime che convivono ormai da anni sul nostro territorio e renderle complementari.

In merito alla funivia del Bondone le sue potenzialità saranno sicuramente più utili al settore turistico ma pensare solo a posizionare due fili e non ragionare su una riqualificazione della zona delle due stazioni garantendo un servizio pubblico intermodale non avrebbe senso.

Tutto questo potrebbe garantire un servizio più dinamico ed appetibile, ma al momento non ci resta che rivedere le percorrenze nelle varie corse ed potenziarne alcune».