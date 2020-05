È Trentina l’ideatrice della prima Opera «Smart Working» nel mondo

Corinna Baroni è nata a Trento dove ha passato la sua adolescenza e ha mosso i primi passi nel campo delle musica.

Ha raggiunto la maturità scientifica presso il Liceo G.Galilei nel 1987 e nel 1991 presso il conservatorio di Padova si è laureata in pianoforte principale, musica da camera, Teoria e solfeggio e musica complementare.

Corinna Baroni ha lavorato per oltre vent’anni nell’ambito teatrale ed è nota per la sua profonda esperienza sia in senso organizzativo che artistico.

È stata assistente del soprintendente del Teatro Comunale di Bologna e vanta un prestigioso curriculum vitae: è stata assistente del direttore artistico nella Fondazione Carlo Felice di Genova e ha ricoperto diversi ruoli al Festival dei Due Mondi Spoleto. Non da ultimo, ha collaborato anche con la fondazione Teatro alla Scala di Milano e come assistente alla regia del Maestro Peter Wirsch per l’Opera lirica “Oberto Conte di San Bonifacio” al Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto Belli.

Dall’agosto del 2018 è la direttrice della fondazione Teatro Coccia di Novara che anche in tempi di pandemia, non ha mai smesso di essere attivo e propositivo di fatto non fermandosi mai.

«In questo periodo di distanza forzata – spiega Corinna Baroni (foto) – abbiamo cercato di rimanere vicini al nostro pubblico e colmare anche se solo marginalmente la nostra assenza invitando a seguire le nostre produzioni in streming, inventando modi per raccontare il teatro attraverso la sua storia, generando nuovi contenuti. Ma volevamo fare qualche cosa in più, volevamo che anche gli artisti sentissero la vicinanza del nostro teatro, che capissero che c’è ancora modo per scrivere, suonare, cantare, creare… un vero esempio di come l’arte non si fermi mai».

L’idea è stata quella di connettere istantaneamente teatro, artisti e pubblico e produrre un’opera lirica. La forma più complessa di spettacolo che un Teatro possa produrre.

Per la direttrice del Teatro Coccia una grande, e soprattutto, innovativa sfida.

Baroni ha chiamato alle Arti gli artisti più vicini a lei, una sorta di task force di compositori, autori, registi, cantanti per dare vita a un lavoro inedito che trae spunto dall’isolamento casalingo per generare connessioni.

E’ nata così «Alienati» la prima Opera Smart Working ideata e prodotta da Fondazione Teatro Coccia.

Alienati è la storia di un gruppo di personaggi cui è richiesto, a causa di un’invasione – naturalmente aliena – di restare a casa, ma questo avvertimento genera inevitabilmente reazioni inaspettate da parte di tutti. Snodo di quasi tutti i racconti è uno psicologo che tiene le redini della vita di una nutrizionista, salutista vegana praticante yoga con lampade ayurvediche al sale accese h 24 perennemente stressata e tradita, a sua insaputa, dal marito; un ladro gentiluomo svaligiatore d’appartamento professionista, adesso n crisi per mancanza di lavoro e in cerca di evasione (in tutti i sensi); una bellissima donna single costantemente alla ricerca dell’anima gemella da coinvolgere in aperitivi prolungati (tentata dal fascino pericoloso del Ladro). Questi condividono intrecci di vite con una mamma insoddisfatta single e con l’hobby di distruggere le famiglie degli altri portando via i mariti, ma il tutto tenendo iperprotetta la sua angelica e pura figlioletta; un musicista, cantante, maestro di tutto ciò che ci può essere di musicale, seguito (poco) in rete da una enorme schiera di allievi, al 90% cinesi che non parlano l’italiano, ridotto a organizzare flashmob canori condominiali; uno chef, sedicente esperto di gastronomia, ma che in realtà si nutre di scatolame e junk food, non sapendo cucinare nulla; un avvocato di nome Garbugli, marito della nutrizionista e amante della rovina famiglie.

La particolarità dell’opera sta nella sua realizzazione artistica e creativa: i cinque compositori, Federico Biscione, Alberto Cara, Cristian Carrara, Federico Gon e Marco Taralli, hanno composto le arie per i protagonisti dell’opera condividendo a distanza suggestioni e mondi musicali. Il soggetto è stato affidato alla penna di Stefano Valanzuolo, Vincenzo De Vivo lo ha reso un libretto dal sapore divertente e a tratti irriverente.

La magia di mettere insieme tutti questi elementi è nelle mani del regista Roberto Recchia, con il supporto di Federico Pelle, tecnico del suono che raccoglierà tutti i contributi audio li mixerà per dare profondità e chiarezza di suoni a un’orchestra virtuale. L’aspetto scenico e l’abbigliamento dei protagonisti saranno studiati da Giuseppe Palella.

Ma la novità di Alienati non è solo questa. Al pubblico che assisterà all’opera tramite il sito del Teatro Coccia verrà data l’opportunità di scegliere il “destino” dei personaggi trovandosi di fronte a veri e propri bivi.

La fruizione da casa rende gli spettatori anche protagonisti del racconto potendone decidere gli sviluppi.

Il cast di interpreti di questi personaggi alienati è formato da voci di altissima caratura e fama internazione: nel ruolo dello psicologo il baritono Alfonso Antoniozzi, la nutrizionista è il mezzosoprano Daniela Barcellona, il ladro gentiluomo è il basso baritono Nicola Ulivieri, la bella signora single è il soprano Jessica Pratt, la mamma insoddisfatta è il soprano Davinia Rodriguez, sulla scena con la figlia Sofia Frizza, il musicista è il tenore Luciano Ganci, in scena con la soprano Giorgia Serracchiani, lo chef il baritono Roberto De Candia.

Infatti Alienati sarà in onda sul sito del Teatro Coccia e la fruizione per il pubblico sarà gratuita, ma a tutti coloro che seguiranno la prima dell’opera verrà data l’opportunità di effettuare una donazione al Fondo AiutiAmo Novara, fondo costituito dal Comune di Novara in collaborazione con la Fondazione Comunità Novarese nato per aiutare chi ha bisogno di acquistare generi di prima necessità, in questa fase principalmente alimentari. In futuro il fondo sarà destinato anche a beni d’altro genere, ma sempre di prima necessità.

Attualmente il Fondo ha già superato i 110.000 euro di donazioni. Un contributo per affrontare anche attraverso l’arte e la bellezza questa emergenza sanitaria.

L’opera sarà anticipata da video “di preparazione” sui canali social del teatro e da un inusuale “Operitivo” realizzato ancora con Maurizio Sironi, bar tender di Cannavacciuolo Café & Bistrot.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito e a tutti i canali Facebook, Instagram, Twitter e Youtube del Teatro.

«Alienati»: sotto un «pillola» dell’ Opera Smart Working