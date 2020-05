La “fase-2” nelle parole del vescovo Lauro in cattedrale: “Torniamo all’essenziale”.

Nella quarta domenica di Pasqua, giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, l’arcivescovo Lauro presiede in cattedrale la s. Messa delle ore 10 (sempre a porte chiuse e in diretta streaming).

Alla vigilia dell’avio della “fase-2” l’Arcivescovo, introducendo la celebrazione, invita a considerare i mesi trascorsi “con il loro tragico bagaglio di sofferenza e di morte” come “una provocazione e una chiamata a tornare all’essenziale”.

“Il pericolo per tutti noi – aggiunge – è di riprendere il ritmo della vita lasciando inevase le tante domande emerse in quest’ora surreale”.

Quindi l’invito a pregare per il dono di nuove vocazioni e per i giovani: “l’attuale situazione rischia di tarpare le ali al loro bisogno di incontrarsi, socializzare ed essere solidali”.

Nell’omelia, monsignor Tisi traduce il “vivere per la giustizia” evocato nella lettera di Pietro come l’”avere come obiettivo della vita l’essere vincolati all’altro”.

“Nessuno – aggiunge – può salvarsi da solo, la forma più alta della libertà è la solidarietà”. “In questo momento di ripartenza – precisa l’Arcivescovo -, di tutto abbiamo bisogno tranne che del ritorno a una vita dove a dettare le danze siano, per l’ennesima volta, le istanze del nostro ego. La Chiesa e le nostre comunità non sono per nulla esenti da questa tremenda eventualità.”

Commentando il brano evangelico in cui Gesù si definisce “porta delle pecore”, don Lauro sottolinea: “Egli non è il Dio del recinto, ma il Dio che apre, fa uscire e cammina con noi. Quanto è bella una Chiesa e una comunità che conoscono e chiamano per nome. Triste una Chiesa luogo di conflitto e di contrapposizione”.

“Da domani – conclude – cominceremo di nuovo a uscire di casa, incontreremo un altro mondo, non più quello di due mesi fa. Uscendo con Gesù, troveremo pascolo, vedendo nell’altro, oltre la mascherina che ne cela il volto, non un avversario di cui diffidare ma un compagno di viaggio con cui camminare. A distanziarci sarà solo lo spazio fisico, non altro.”

