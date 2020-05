Ieri a Trento la manifestazione delle «mascherine tricolori»: descritte situazioni drammatiche

Fanno parte del gruppo “ Mascherine tricolori” e ieri mattina si sono ritrovate in una quarantina in Piazza Cesare Battisti in silenzio, mantenendo la distanza prevista tra una persona e l’altra indossando rigorosamente la mascherina.

Le partite Iva hanno manifestato la loro paura di fallire, denunciando con forza l’inerzia del governo giallorosso che fino ad ora non ha aiutato nessuno.

La pacifica protesta è arrivata al termine di una settima caratterizzata dai sit in dei commercianti che hanno aperto e illuminato le loro attività, per poi consegnare simbolicamente le chiavi al sindaco.

In piazza sono state descritte situazioni davvero drammatiche: dal barbiere che ormai non lavora da tre mesi, la moglie è stata messa in cassa integrazione che non ha ancora ricevuto e ci sono anche due figli da mantenere.

Oppure la famiglia del barista dove da febbraio sono arrivati solo 68 euro ricevuti dalla moglie per il periodo lavorato, per il restante si dovrà attendere la cassa integrazione.

A dar voce alle partite Iva, Filippo Castaldini di CasaPound che nel suo intervento ha denunciato la latitanza di un governo che fino a metà febbraio ha minimizzato l’emergenza Covid 19 per poi mettere gli italiani agli arresti domiciliari, facendogli subire quella che a tutti gli effetti è una “ dittatura sanitaria”.

Le “ Mascherine tricolori “ saranno in piazza tutti i sabato mattina, fino a quando non arriveranno da parte del Governo dei provvedimenti concreti, cioè finanziamenti a fondo perduto e non prestiti, in grado di rilanciare le attività non solo trentine.

Per domani mattina alle 12 in Piazza Duomo è stata organizzata una seconda manifestazione indetta da un altro gruppo spontaneo.

“Questa è una manifestazione pacifica, ma determinata – hanno spiegato – Nel pieno rispetto delle distanze, con la ferma volontà di non mettere a rischio la salute di nessuno. Siamo qui oggi per compiere un atto di libertà, per dimostrare che, nonostante il clima di terrore instaurato, esistono degli italiani che non si arrendono. Per ribadire che questa situazione è figlia degli errori di chi governa, non certo dei cittadini, che fino ad oggi si sono comportati in maniera esemplare”.

Chi ha partecipato ci tiene a rivendicare che la manifestazione è “indipendente dalla politica” e “spontanea”, un’iniziativa nata e cresciuta sui social che ogni sabato porterà in piazza diversi gruppi di persone anche in altre città italiane per chiedere innanzitutto lo “stop alla dittatura sanitaria” e il ritorno alle urne: “La parola deve tornare al popolo, non siamo noi gli untori! Nonostante la repressione e i divieti, noi manifesteremo – dicono le “mascherine” nel loro proclama – E’ un nostro diritto, ma soprattutto è un nostro dovere. Ribellarsi oggi significa amare la nostra Nazione. Perché la mascherina non è un bavaglio. Viva la libertà! Viva l’Italia!”.

“Folle è istigare il popolo alla delazione, a fare la ‘spia’ al vicino“, recita il comunicato dei manifestanti. Gli italiani sono costretti a sottostare a una “dittatura sanitaria che sembra uscita da un film di fantascienza, ad aspettare la diretta Facebook di un premier che ci riempie di cazzate e ci tratta come bambini. E in tutto questo milioni di italiani ancora non hanno visto un euro. Dove sono le misure a sostegno dell’economia?“.