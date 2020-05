Dal dossier del Coni buone prospettive per lo sport trentino. Ecco gli sport più a rischio

Dal dossier che il Coni ha consegnato al Ministro dello Sport Francesco Spadafora, arrivano buone notizie per lo sport trentino.

Il primo via è arrivato per il tennis per il quale da domani potranno riprendere gli allenamenti per la prima e seconda categoria e per gli Under 16, 14 2 12 di interesse nazionale.

Altre valutazioni positive per la vela e gli sport acquatici in generale (surf e kitesurf ) considerati a zero rischio.

Il dossier denominato “ Lo sport riparte in sicurezza “ avrà una valenza strategica per supportare il Governo nella scelta delle discipline sportive che potranno ripartire per prime.

Ci sono quindi concrete possibilità perché le attività sportive sul Lago di Garda e Caldonazzo, solo per citarne alcuni, possano prepararsi alla ripartenza dell’attività in vista della stagione estiva.

Tra gli sport a rischio 1 ci sono il ciclismo ed il nuoto in corsia, Classificati a rischio 2, pallanuoto e beach volley ed a rischio 3 calcio e scherma.

Gli sport più pericolosi per la diffusione del Covid 19 sono considerati pugilato, rugby, basket, squash e pallavolo.

Premiati quindi gli sport individuali che si praticano in mezzo alla natura che sono anche delle eccellenze del Trentino turistico.

Bocciati invece gli sport da combattimento e quelli che genericamente prevedono il contatto fisico, tra quali è inserita anche la pallamano.

Dalle valutazioni del dossier del Coni, dipenderà la composizione dello scadenzario delle ripartenze delle varie discipline sportive.