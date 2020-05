Verifica straordinaria di Apiae sui contributi non erogati per recuperare risorse da destinare all’emergenza Coronavirus

La Giunta provinciale ha recentemente approvato, le modalità e i criteri per effettuare una verifica straordinaria sui contributi concessi entro il 31 dicembre 2009 a privati o a imprese, in ambiti quali la riqualificazione energetica o il sostegno all’attività imprenditoriale secondo quanto previsto d dalle leggi provinciali di incentivazione del settore.

L’obiettivo è quello di recuperare risorse per dare attuazione alle misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19, previste dalla manovra provinciale e dal relativo disegno di legge . La verifica riguarda i contributi di importo inferiore a 100.000, di competenza dell’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche-Apiae, concessi e non erogati o erogati solo in parte.

L’Apiae evidenzia in particolare che, in base alle disposizioni approvate, in caso di mancato riscontro scritto da parte dei soggetti interessati all’informazione resa mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia a partire da oggi 1° maggio (http://www.informa.provincia.tn.it/scadenze_avvisi/) decorso un periodo di 30 giorni, si procederà, anche in via cumulativa, alla revoca dei contributi in via definitiva.

