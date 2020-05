Io immagino il «Ris – Tour – Ante»

Fondi perduti, affitti, tassazioni posticipate o annullate e altro ancora per cercare di far sopravvivere gli esercizi di ristorazione.

Ma poi? Molte difficoltà per trovare delle linee guida che possano far riaprire i locali in sicurezza.

Ulteriori costi per mettersi a norma, clientela dimezzata per mantenere le distanze minime necessarie e costi fissi a livelli pre-covid, il tutto gravato da un’altra incognita che pesa come un macigno: la gente arriverà? E allora perché non pensare a qualcosa di nuovo, di accattivante, che possa dare una scossa concreta a una città che a detta di molti stava già vivendo una situazione di stallo.

Da qui l’idea del “ristourante” che vuole essere l’espressione del ristorante itinerante. Serate organizzate in piazze e parchi del centro e delle periferie in maniera continuativa per il periodo estivo, nelle quali con posti ampiamente prenotati e distanziati e anche dei menù prestabiliti, il ristorante possa portare i suoi piatti e organizzare una bella serata, combinando magari anche l’esibizione di qualche artista.

E quindi immagino che nella piazza vicina a casa ci possa essere la serata in cui arriva il mio ristoratore preferito, con qualche seggiola e tavolino a distanza adeguata (sempre meglio delle divisorie in plexiglass!!) che viene a fornire un servizio per certi versi simile al catering.

Oppure una piccola tensostruttura nel parco che possa servire come copertura durevole per tutti i mesi estivi e destinata ad accogliere queste e altre attività.

Numero ben definito di partecipanti, un artista che possa suonare, recitare, leggere o altro per allietare la serata. Qualche sguardo a distanza, qualche sorriso come da tanto non vediamo e il “ristourante” ci ha servito una cena anche comunitaria.

Un adeguato supporto del comune nella fruizione degli spazi e nell’organizzazione e il gioco è fatto. L’ho fatta troppo semplice? Proviamo a pensare se invece non siamo noi a rendere tutte le cose troppo difficili. La felicità spesso si può trovare nella semplicità, pensiamoci.

Mauro Corazza