Il ringraziamento dell’assessore Segnana e il video commovente degli operatori dell’ospedale S. Chiara

“Grazie a chi ha lavorato anche ieri, nella festa dei lavoratori: un doveroso e giusto ringraziamento, a quanti, appartenenti a tutto il mondo sanitario, stanno lavorando anche più duramente in questo periodo di emergenza”.

Così l’assessore alla salute Stefania Segnana, dallo spazio antistante l’ingresso dell’ospedale S. Chiara, simbolo dell’impegno trentino a contrastare il Covid-19, ha voluto ringraziare chi “sta lavorando con dedizione, senso di responsabilità e soprattutto con tanta umanità, nell’approccio a pazienti e familiari”

“Ricevo tantissimi messaggi di chi mi chiede di ringraziare gli operatori sanitari per la loro vicinanza, il loro voler supportare con spirito di dedizione i pazienti che non possono avere i parenti accanto”, ha proseguito l’assessore.

Pubblicità Pubblicità

“È un bellissimo segnale di come tutto il nostro personale sanitario, medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici, amministrativi, personale delle pulizie, lavori quotidianamente per garantire ai nostri pazienti e alle loro famiglie il massimo possibile. Questo di oggi è un ringraziamento doveroso, perché solo uniti potremo porre fine all’emergenza. La pandemia ci ha colto di sorpresa, ma tutti insieme cercheremo di uscirne, dando il nostro meglio: so che state lavorando con il cuore e fate di tutto per stare vicino a noi cittadini, ai malati e alle loro famiglie. Oggi voglio ricordare anche tanti altri che quotidianamente lavorano per la nostra sicurezza e ci aiutano ad avere una vita quanto più normale in questo momento di crisi: lavoratori dei supermercati, autotrasportatori, forze dell’ordine. Grazie a tutti voi”

Insieme ai ringraziamenti dell’assessore abbiamo deciso di inserire un bellissimo video che ritrae gli infermieri del reparto malattie infettive dell’ospedale santa Chiara di Trento.

«In mezzo alla tempesta noi siamo ancora qui Tenendoci più forte per non perderci, Vedrai che cambierà, cambierà e se cambierà, Vale anche perdonare, perdonare, Non è mai facile Rialziamoci da terra, ripartiamo da qui, Se ancora due destini dicono di sì, Lo so che cambierà, cambierà e se cambierà» – recita il ritornello della canzone dello straordinario interprete Nek che fa da sottofondo alle commoventi immagini degli eroi silenziosi che a rischio della propria vita stanno salvando quella di molti cittadini trentini.