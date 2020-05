Il caso del mancante catalogo ragionato di Depero

Spett.Le direttore,

per il fatto di essermi a lungo occupato di Depero e dell’avanguardia futurista, mi sento in dovere di intervenire in merito al dibattito in corso sul ruolo del Mart e le mostre di Depero.

La mia avventura intorno al futurismo è iniziata nel 1979, con una esposizione alla Galleria Fonte d’Abisso di Modena di 72 opere di Depero eseguite tra il 1913 e il 1931, incluso il famoso “Treno partorito dal sole”.

A questa hanno fatto seguito mostre e cataloghi dedicati a Andreoni, Baldessari, Balla, Boccioni, Cambellotti, Cangiullo, Carrà, Chiattone, Crali, Dal Monte, Delle Site, Depero, Dottori, Dudreville, Fillia, Marasco, Marchi, Marinetti, Oriani, Pannaggi, Prampolini, Romani, Russolo, Sant’Elia, Severini, Sironi, Tulli.

Nel 1982 ho curato e pubblicato a mie spese il Catalogo Ragionato di Balla, rimasto un unicum nella bibliografia dell’artista come punto di riferimento per gli studiosi e i collezionisti. Conosco bene il mercato dell’arte, per non sapere quanto sia importante il catalogo ragionato per la valorizzazione del lavoro di un artista.

Ma nonostante Depero sia uno dei più importanti maestri del ‘900, gli appassionati e i collezionisti delle sue opere sono ancora inspiegabilmente in attesa di tale genere di pubblicazione.

L’altra questione in sospeso, riguarda l’impossibilità di poter vedere esposte in permanenza le principali opere di Depero, nonostante questo artista rappresenti un eccezionale brand, un simbolo per la promozione di arte, cultura, economia e turismo del nostro territorio. Si ho proprio usato la parola brand.

Cito l’esempio di Copenaghen che ha ‘brandizzato‘ lo scultore Bertel Thorvaldsen, facendone uno strumento di merchandising, in quanto l’arte e la cultura in generale può e deve produrre anche reddito. Pure per queste ragioni l’eccezionale produzione artistica di Depero non può essere relegata all’esposizione di quattro arazzi, un tavolo con sedie e qualche disegno nei ridotti spazi della Casa d’Arte Depero.

Le sue opere più significative dovrebbero essere mostrate in permanenza al Mart o in altri luoghi, poco o mal utilizzati, di cui Rovereto – la città dei Musei – abbonda. Inoltre credo che una politica di acquisizione delle opere più significative di Depero, purtroppo carente in passato, risulterebbe uno dei migliori investimenti per la valorizzazione delle collezioni permanenti del Mart e le conseguenti ricadute economiche a favore della comunità. Per lo stesso motivo, una maggiore attenzione dovrebbe esser rivolta anche agli altri protagonisti dell’eccellenza culturale di Rovereto, quali: Roberto Iras Baldessari, Luciano Baldessari, Carlo Belli, Adalberto Libera, Fausto Melotti e Gino Pollini.

Tuttavia nonostante la mancata soluzione di questi problemi, ritengo che non sia mai troppo tardi per porvi rimedio.

Al contrario si dovrebbe iniziare a pensare fin d’ora alla costituzione di un serio comitato di esperti di livello internazionale, che dopo attenti studi, confronti e raccolta dati possa giungere finalmente alla realizzazione del sospirato catalogo Ragionato dell’opera di Depero

Sergio Poggianella – Presidente della Fondazione FSP