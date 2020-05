Il nulla cosmico di Conte e il tramonto di una civiltà costruita sui sacrifici di grandi personaggi

Egregio direttore,

la conferenza stampa con cui il Presidente del Consiglio si è rivolto al popolo italiano per annunciare la fase 2 delle misure di contenimento e di restrizione del virus ha avuto il pregio sostanziale di farci capire come nulla sia sostanzialmente modificato ed in buona sostanza si sia usato un lessico legale per parlare del“nulla cosmico”.

Infatti le tanto attese misure di allentamento contenute nell’ultimo Dpcm del 26 aprile 2020, sono a detta di molti fra cui la sottoscritta, assolutamente illogiche incomprensibili per la scelta di aprire a “blocchi” a determinate categorie di imprenditorialità e con gradualità a partire per lo più dal 4 maggio.

Esordire poi nella prassi consolidata ormai della conferenza stampa serale, come ha fatto il Premier nominato dal governo gialloverde Conte, dicendo che ci stanno guardando dall’Europa e dal mondo per i Decreti che abbiamo approvato, e che addirittura ci stiano chiedendo una copia di questi decreti sinceramente è stato colto come uno schiaffo all’intelligenza media degli italiani!

Guardando alla stampa estera e come gli altri Paesi hanno reagito alla Pandemia. Il New York Times racconta che la Germania e non l’Italia, è stata la prima democrazia occidentale ad aver contenuto la diffusione del Coronavirus (grazie a tutti gli impieghi di risorse economiche destinate alla Sanità) ed ora è la prima a aprire al tessuto economico del Paese.

Sempre il New York Times scrive: ”l’Italia non ha fatto altro che imporre “lo stare a casa” come unico modello di salvaguardia dal contagio senza considerare che le case potessero diventare focolai di trasmissione del virus. Non è stato attuato a livello nazionale alcun progetto atto a impedire alle persone contagiate di infettare le loro famiglie. Un reportage della Associated Press racconta la “tempesta perfetta” esplosa in Lombardia e come l’Italia si sia fatta trovare assolutamente impreparata difronte alla Pandemia”.

L’Opinion ha pubblicato uno studio del Deep Knowledge Group sull’inefficienza alla risposta al Covid-19 , che vede l’Italia al 32 esimo posto su 33 in Europa.

Le stesse misure del “lockdown modello cinese” che secondo Conte erano la panacea non ce le ha copiate nessuno. In quasi tutte le altre Nazioni Europee non sono state chiuse tutte le attività produttive ma solo alcune.

Pubblicità Pubblicità

Il divieto di passeggiate e jogging come è avvenuto da noi è stato imposto solo al nostro Paese. Anche per quanto concerne l’obbligo delle autocertificazioni abbiamo noi il record assoluto sia di produzione che di modelli.

Il Washington Post rilancia il suo scetticismo sul funzionamento inoltre dell’app di contact tracing che si vuole introdurre in maniera “volontaria”. In vista inoltre della riapertura del 4 maggio, Reuters scrive della corsa ad ostacoli delle ditte italiane tra mille cavilli burocratici e scartoffie varie da compilare per accedere ai prestiti garantiti dallo Stato, erogabili dagli istituti di credito e previsti nel decreto.

Le testate straniere hanno narrato dei bonus ma in concomitanza con il crash del sito dell’Inps e del fantomatico attacco hacker, poi smentito dallo stesso presidente Tridico.

E mentre nel nostro Belpaese i nostri titolari di partita IVA hanno aspettato un mese per le famose 600 euro (e il 35% stanno ancora attendendo) in Germania con una semplice domanda online sono arrivati i 5 mila euro richiesti nel giro di un fine settimana. Senza parlare della cassa integrazione che per il momento rimane solo un miraggio

E’ proprio il caso di dire che mai come in questi tempi si senta il bisogno di veri Statisti e soprattutto di un Presidente che rappresenti il popolo italiano che lo abbia legittimamente votato!

Perché in nome del popolo italiano si sono compressi da parte di un governo PD- Cinque Stelle, nato da un inciucio, i diritti fondamentali sanciti dalla carta costituzionale come solo i regimi totalitari esercitano.

Ormai l’emergenza sanitaria lascerà inevitabilmente il posto all’altra già incalzante emergenza sociale e economica un vero e proprio “bagno di sangue” in termini di perdita di posti di lavoro e di desertificazione della imprenditorialità locale e nazionale.

Oltre a ciò incredibile ma vero il governo ha scritto nel Documento di economia e finanza che le tasse aumenteranno sia quest’anno che nel 2021, portando la pressione fiscale al livello record del 43,3%. Ed intanto si apprende che lascia ad Equitalia la facoltà di effettuare a giugno 8 milioni di verifiche fiscali.

Di tutto il Paese avrebbe bisogno meno che della prosecuzione di una politica tasse e manette, dell’assistenzialismo perpetuo e dello spirito anti-impresa di questa maggioranza- Per ripartire bisogna creare lavoro ma come vediamo invece di assicurare liquidità alle imprese dal governo centrale si emana solo burocrazia e nuove tasse.

Gli italiani stanno affrontando con molto senso di responsabilità la emergenza sanitaria ma chi ci governa ha il dovere di impartire disposizioni chiare e di non creare confusione e panico .

L’avvocato del popolo, come ama farsi chiamare Conte, si è ancora una volta trasformato in un leguleio politico che per l’ennesima volta ci vuole propinare una “legge dello Stato” che in maniera ormai imbarazzante ci porterà sicuramente verso un declino sia finanziario che sociale, verso il tramonto di una civiltà costruita sui sacrifici di grandi personaggi illustri, che hanno scritto la nostra storia e di grandi conquiste proprio in ambito democratico a cui sicuramente non possiamo assistere in maniera supina e passiva!

Gabriella Maffioletti – Vice coordinatrice Forza Italia Trentino