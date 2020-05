Celebrazioni del 1° maggio nel piazzale del santa Chiara. Ma non tutti i cittadini trentini sono d’accordo

Questa mattina verso le 11.00 i segretari generali delle tre confederazioni sindacali, insieme ai presidenti degli ordini professionali dei medici, degli infermieri, delle ostetriche, delle figure tecniche-sanitarie e degli psicologi si sono ritrovati davanti all’ospedale di Santa Chiara.

Insieme a loro anche i rappresentanti del consiglio degli studenti dell’Università di Trento che per primi si sono fatti promotori di un’importante raccolta fondi a sostegno della sanità trentina coinvolgendo moltissimi cittadini che hanno risposto con grande solidarietà all’iniziativa degli studenti.

La cerimonia di questa mattina a cui hanno partecipato anche i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale è avvenuta con il rispetto delle distanze e tutti i partecipanti hanno indossato la mascherina.

«Oggi Primo Maggio – si legge sul profilo social della Cisl – non è tempo di festeggiamenti ma di riflessione e ringraziamenti. Abbiamo scelto di celebrare il Primo Maggio all’Ospedale Santa Chiara. Un gesto simbolico per dedicare la Festa del Lavoro a quelli che in queste giornate drammatiche non si sono mai fermati. A chi lavorando nelle strutture sanitarie, assistenziali, negli ambulatori, nelle nostre case, sono stati in prima linea mettendo a rischio la loro vita per curare e aiutare gli altri. Senza dimenticare tutti i lavoratori che hanno permesso il mantenimento dei servizi e delle filiere essenziali. Senza il loro impegno il nostro Paese e il nostro Trentino non ce l’avrebbero fatta. Solo uniti possiamo superare questo difficile momento».

Questo quanto successo nella mattinata.

In redazione sono giunte però molte e-mail di protesta nei confronti della manifestazione.

«Com’era prevedibile dopo il 25 aprile, sarà festeggiato in pubblico anche il primo maggio. Per prendere in giro quei trentini che hanno deciso di rispettare le regole e se ne restano a casa da mesi, i sindacati non hanno nemmeno fatto la fatica di chiedere l’autorizzazione ( l’Anpi almeno per festeggiare il 25 aprile ha ha scritto una mail a Conte ). Se lo avessero fatto, correttezza avrebbe voluto che fosse stata riportata nel comunicato stampa diffuso per promuovere l’appuntamento» – ci scrive Luca

«Quella di un atto di solidarietà nei confronti degli operatori sanitari del Santa Chiara è stata solo una scusa per manifestare. Della serie quando la demagogia serve per fare quello che si vuole. Del gesto che resta comunque offensivo nei confronti dei cittadini agli arresti domiciliari, potrebbe esserne discutibile l’opportunità se non fosse che il suo essere solo un atto strumentale è evidente dalla lista dei partecipanti». – ci scrive invece Lorenzo

«Sono contrariata – scrive Laura – al bel minestrone di soggetti che hanno manifestato stamane nel piazzale del Santa Chiara. Tutto questo solo per gettare un po’ di fumo negli occhi ai cittadini in modo tale che i sindacati possano dire che anche nell’emergenza Covid 19 le ricorrenze care alla sinistra, sono state lo stesso celebrate. Ancora una volta a sinistra e sindacati non importa nulla di rispettare quei cittadini chiusi in casa da un paio di mesi o quei trentini che hanno dovuto rinunciare a dare l’ultimo saluto ai propri cari e che non hanno potuto celebrare un funerale normale».