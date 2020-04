Vigo di Ton: un’esca avvelenata uccide Hilla, splendido esemplare di lupo cecoslovacco

Scatta l’allarme esche avvelenate a Vigo di Ton dopo che Hilla, splendido esemplare di lupo cecoslovacco di 16 mesi, è morta per aver ingerito una pastura velenosa.

Era il giorno di Pasqua quando l’animale, insieme alla sua padrona e addestratrice Giulia Malagoli, 28enne originaria di Bologna appena trasferitasi a Vigo insieme al marito e ai loro due bimbi piccoli, stava passeggiando nel terreno dietro casa.

Una zona di campagna ma di passaggio, dove è facile che transitino anche famiglie con bambini. Qui il cane ha ingerito un impasto avvelenato, sparso tra l’erba alta.

Subito il malessere, le convulsioni e quindi la corsa alla clinica Zoolife di Mezzolombardo: purtroppo Hilla è morta (tra atroci dolori, perché è così che succede agli animali quando muoiono per avvelenamento) nella notte.

L’episodio ha spinto il sindaco di Ton Angelo Fedrizzi a richiamare l’attenzione dei cittadini affinché tengano alta la guardia.

“Sono stati rinvenuti, in particolar modo in via Castel Thun a Vigo di Ton e lungo la SP203, delle esche topicida e di altro genere – spiega il sindaco –. Esche che malauguratamente hanno ucciso Hilla e che potrebbero essere ingerite anche da un bambino. In collaborazione con la forestale stiamo facendo degli accertamenti e dei controlli mirati”.

Com’è risaputo, le esche topicida andrebbero collocate in appositi contenitori, sotto il classico coppo, e non sparse a spaglio in campagna.

“Chiunque sia stato, si faccia un esame di coscienza – prosegue Fedrizzi –. Stiamo attendendo le analisi complete da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per quanto riguarda l’esca ingerita da Hilla, che ne ha causato un’emorragia interna portandola alla morte. A questo punto raccomando a tutti di tenere sempre e ovunque gli animali al guinzaglio, affinché non si verifichino più episodi sgradevoli come questo”.

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri da parte di Giulia Malagoli, che ha poi presentato un esposto in Comune.

“Hilla era una brava cagna, l’addestravo e facevo sport con lei – rivela Giulia –. Non mi interessa trovare il colpevole, ma vorrei evitare che ciò che le è accaduto possa succedere di nuovo. La settimana prima, infatti, era morto un altro cane”.

Giulia racconta di aver rinvenuto diverse esche velenose camminando in paese e nelle vicinanze. “Il terreno dietro il giardino di casa – racconta – era disseminato di pastura e, anche senza addentrarsi nei filari di mele ma semplicemente stando a bordo strada, mi è capitato di trovare esche ratticida. Così vengono messi in pericolo non solo gli animali, ma anche i bambini”. Nella speranza che, almeno questo, possa far riflettere.