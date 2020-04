Ghezzi «essere umano» contro gli imprenditori del Trentino. Moranduzzo: «Scenda dal piedistallo dorato»

La differenza tra Ghezzi “essere umano” ed il barista che gli serviva un caffè?

Le retribuzioni di fine mese di questo periodo di emergenza: “cicce” quelle del consigliere provinciale di Futura e direttore in pensione del quotidiano Adige, anoressiche quelle del povero barista costretto contro la sua volontà a tenere chiuse le serrande.

Differenti anche le conseguenze. Ghezzi non si troverà mai nella situazione di non aver soldi per pagare un affitto, un mutuo o semplicemente fare la spesa, ma nemmeno ha mai dovuto investire cifre importanti per guadagnarsi il proprio reddito.

Al contrario per il povero barista – ma potremmo dire ristoratore, estetista, barbiere o parrucchiera, negoziante in generale – questi sono problemi quotidiani e non sono situazioni semplici da risolvere se non si lavora.

Se Ghezzi fosse veramente un “essere umano” lo dovrebbe essere con tutti e non solo con alcuni.

La sua uscita sul suo profilo social dove ha scritto “Cala la paura, cresce la voglia matta di riapertura, una voglia contagiosa che farà ricrescere il contagio” fa saltare sulle sedie tutti gli imprenditori trentini ridotti sul lastrico dalla pandemia coronavirus.

Tutti eccetto i meccanici di biciclette, quelli secondo Ghezzi dovrebbero aprire subito e gli altri invece morire di fame. Siamo insomma alla follia….

Ma Ghezzi è un compagno come tutti gli altri: talmente borghese da non aver nessun contatto col mondo reale e con i suoi problemi quotidiani.

Lui si che può giocare a fare il politico, il critico ed il comico, divertirsi a pontificare.

Memorabile il breve sketch sulla povera candidata Merlo che ha avuto l’effetto di far ritirare dall’attività politica la giovane avvocatessa.

In un colpo solo Ghezzi si è inimicato tutti gli operatori economici che si sono sentiti presi in giro proprio nei giorni della loro protesta; non ha fatto ridere nessuno.

Nemmeno il consigliere Devid Moranduzzo che su quanto scritto da Ghezzi ha replicato così: «Facile per il consigliere Ghezzi criticare chi vuole la riapertura delle attività produttive ed economiche quando vive in un contesto in cui lo stipendio, oltre che la pensione, a fine mese sono garantiti, ma dovrebbe scendere dal suo piedistallo dorato e cercare di capire le esigenze di tanti professionisti, partite Iva e imprenditori che non hanno soldi per continuare e per mantenere vivo il tessuto economico e sociale del Trentino. Il vero problema è che tutte le convinzioni ideologiche mantenute vive per anni nella mente del collega Ghezzi stanno scomparendo di fronte a questa emergenza e a lui, nel pieno del suo pensiero anarchico e ostile a priori alla Lega, non resta altro che scrivere post in cui emerge una velata speranza che i contagi ricrescano per dare ancora un significato alla sua ideologia. L’essere umano non è tale nei confronti degli imprenditori, lo sappiamo e tutti devono sapere chi realmente è Paolo Ghezzi».