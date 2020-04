Domani riapre la strada per Tovel: il sindaco Facinelli chiede ai cittadini di continuare ad agire responsabilmente

Attraverso un avviso pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Ville d’Anaunia, il sindaco Francesco Facinelli ha confermato che domani, venerdì 1° maggio, riaprirà la strada della Val di Tovel dopo la chiusura invernale disposta dalla Provincia.

I cittadini che lo desiderano, potranno dunque entrare nell’area naturalistica, percorrendo però la strada a piedi.

La recente ordinanza del presidente della Provincia, valida fino al 3 maggio, consente infatti passeggiate e corsa solo all’interno del territorio del proprio comune (compresi prati e boschi) partendo dalla propria abitazione a piedi. La bici può invece essere usata solo per gli spostamenti casa-lavoro

“Ricordo che per l’attività sportiva è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 2 metri e per ogni altra attività di almeno un metro (gli assembramenti sono ovviamente vietati) – scrive Facinelli –. Tornare a frequentare i luoghi che più amiamo e che ci consentono di riavvicinarci alla natura è certamente un’opportunità splendida, ma raccomando a tutti di rispettare le prescrizioni. In caso contrario, l’amministrazione sarà costretta ad intervenire con limitazioni per garantire la salute di tutti”.

UN NUOVO CONTAGIO – Nell’avviso social, il sindaco Facinelli ha comunicato inoltre che un nuovo contagio interessa la comunità di Ville d’Anaunia.

La persona risultata positiva al virus è alloggiata in un albergo fuori Comune predisposto per l’isolamento per evitare di trasmettere il Covid-19 ai congiunti: questo caso non rientra nei conteggi ufficiali diffusi dalla Provincia (qui gli elenchi aggiornati), dato che il paziente al momento non si trova sul territorio di Ville d’Anaunia.

“Su un totale di 12 concittadini che hanno contratto il Coronavirus, in 9 risultano guariti e nessuno è ricoverato in ospedale – spiega Facinelli –. All’intera cittadinanza chiedo di continuare ad agire in maniera responsabile. Quello che stiamo vivendo è certamente un periodo difficile e solo con l’impegno di tutti potremo guardare al futuro con speranza. Forza!”.