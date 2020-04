Vogliamo che i colpevoli siano puniti. Facciamo una Querela o un esposto?

Gabriella Maffioletti, Delegata Regionale di Adiantum e Presidente di ATAIES, raccogliendo dubbi, domande di numerosi cittadini che si rivolgono a lei per avere risposte certe su come muoversi in questo momento di totale caos, pone alla mia rubrica un quesito comune a tutti quelli che ritengono di aver subito degli illeciti in violazione dei loro diritti.

“Le persone sono disorientate – scrive la Maffioletti – nell’interpretazione di norme, provvedimenti ,ordinanze che regolano l’emergenza e allo stesso tempo, molte tra loro, vogliono denunciare violazioni dei loro diritti fondamentali. Sono fortemente preoccupate per un futuro che prevedono contrassegnato da illeciti da parte non solo dei privati ma anche delle autorità: ingerenze nella vita familiare, limitazioni alla libertà di movimento eccessive, obblighi sanitari (es prossimamente quello vaccinale), invadenze nella privacy, omissioni sanitarie, il tutto legittimato dall’epidemia in atto, ma che comunque arreca enormi danni economici, emotivi e fisici. I cittadini hanno bisogno di sapere quali strumenti hanno a disposizione per tutelarsi quando pensano di essere vittime di reati, in particolare se è vero che è meglio denunciare tramite querela o tramite esposto, in quanto ultimamente sui social è diffusa la notizia che l’esposto viene “cestinato” dalla Magistratura.”

La risposta è semplice, ma non scontata per i non addetti al mestiere.

La querela e l’esposto sono strumenti simili ma che hanno conseguenze diverse.

Partirei con il dire che ci sono fatti illeciti, reati meno gravi che sono perseguibili a querela da parte della persona offesa (ad esempio minaccia, percosse, lesione personale lieve, furto semplice, ecc) e altri procedibili d’ufficio ( ad esempio violenza privata, estorsione, omicidio, ecc).

Se il reato è perseguibile a querela, l’autorità non svolgerà alcuna indagine e non ci sarà quindi alcun processo se la vittima non fa formale querela, in cui viene espressa la sua volontà punitiva.

Diversamente, per i reati perseguibili d’ufficio, quando l’autorità competente ne viene a conoscenza va avanti in autonomia.

La querela, proprio per l’espressa volontà di punire i colpevoli, si differenzia dall’esposto che è una formale segnalazione all’autorità dei fatti accaduti.

Quindi potrebbe sembrare una scelta migliore depositare una querela per assicurare l’azione penale e la condanna dei colpevoli.

Ma non è proprio così, tanto è vero che in studio io faccio formalizzare quasi sempre esposti e non querele.

Perché? Perché un esposto ben circostanziato, con le prove allegate e contenente la dicitura “con il seguente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, chiedendo la punizione dei colpevoli, sempre in relazione ai fatti sopra descritti nell’ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per le quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte” è efficace come la querela, ma molto più tutelante nei confronti del cliente.

In questo modo infatti l’esponente evita il rischio di essere contro querelato ex art. 368 cp cioè per calunnia, nel caso che il Giudice decidesse di archiviare o assolvere le persone incolpate.

Pertanto il mio consiglio è di preferire l’esposto purché redatto in modo tecnicamente corretto, preferibilmente grazie alla consulenza del proprio legale di fiducia, per evitare di esporsi al rischio della controquerela e allo stesso tempo essere certi che la giustizia faccia il suo percorso.