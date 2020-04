Visitare Trento come in un videogioco: team trentino in corsa per il bando della Commissione Europea

Si è conclusa da poche ore la consegna dei progetti in gara per la sfida EU vs VIRUS Hachkathon.

Si tratta di un bando promosso dalla Commissione Europea, in particolare dal Commissario all’innovazione e ricerca della DG RTD, che ha voluto mettere in competizione le idee imprenditoriali più innovative in Europa come possibili modelli pilota per la ripresa dopo l’emergenza Covid-19.

Tra i partecipanti in corsa c’è anche il team trentino della “Sustainable Economy Association”, organizzazione non profit nata nel 2016, impegnata nello studio, realizzazione e promozione di modelli sostenibili di impresa basati su nuove tecnologie “green” in Italia e in progetti sociali e di lotta alla desertificazione in Nord Africa.

«Il progetto “Digital & Smart City” proposto nella competizione, racconta il Presidente della Sustainable Economy Association Luca Bazzanella, consiste nella riproduzione in chiave virtuale della città di Trento in cui ogni utente può muoversi come in un videogioco e interagire attivamente con i principali edifici, negozi, istituzioni e attrazioni turistiche. Questo permetterebbe di mitigare il problema dell’isolamento sociale durante possibili periodi futuri di “lockdown” permettendo alle persone di interagire tra loro con un sistema di online-chat istantanea tramite i rispettivi avatar, muovendosi in ambienti e luoghi già noti ricostruiti virtualmente. L’applicativo potrà essere funzionale anche in una fase post-emergenza proponendo un sistema semplificato di online shopping che potrà agevolare i commercianti locali nella vendita digitale dei propri prodotti o servizi a kilometro zero. Sarà possibile inoltre partecipare virtualmente ad eventi, workshop e corsi di formazione sempre interagendo con i relativi edifici e in futuro, implementando il sistema, anche visitare musei grazie alla realtà aumentata e alle riprese 3D».

Il team di sviluppo coordinato da Luca Bazzanella (foto) è composto da una motion graphic designer: Lorenza Di Gioia, un’esperta di marketing: Chiara Bonadiman e uno sviluppatore informatico: Eddie Mourad.

Sono state oltre duemila le soluzioni presentate in svariati settori quali la salute (898), la continuità aziendale (381), lo smart working (270), la coesione sociale (452), la finanza digitale (75) e altre sfide non categorizzabili (83). I 3 paesi che hanno presentato il maggior numero di progetti sono Germania, Italia e Spagna.

Per selezionare i vincitori, le idee saranno valutate da un’ampia giuria di esperti in base al potenziale di impatto del progetto (20%), scalabilità (20%), innovatività (20%), stato di avanzamento della proposta (20%) e pianificazione strategica d’azienda (20%).

Le soluzioni vincenti per ogni area, saranno annunciate giovedì 30 alle ore 11:00 (CET).

I vincitori potranno ottenere dalla Commissione il budget necessario per completare il progetto più ulteriori premi offerti dagli sponsor e prenderanno parte alla cerimonia di premiazione ovviamente online.

I vincitori saranno inoltre inseriti nella piattaforma COVID del Consiglio Europeo per l’innovazione per facilitare le connessioni con infrastrutture pubbliche, private e con nuovi investitori per un maggiore impatto del progetto.