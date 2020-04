Apertura anno accademico gennaio 2021, Stefano Osele: «Rettore faccia un passo indietro»

Il consigliere comunale della Lega Stefano Osele nonché neo laureato in Economia e Commercio contesta la decisione del Rettore dell’Università di Trento Paolo Collini, di posticipare il rientro in Università a gennaio del prossimo anno.

“Le opportunità di nuovi spazi per mantenere il distanziamento sociale ci sono, la porta di Palazzo Thun è aperta. Trovare una soluzione che mantenga attiva la vita studentesca universitaria nel capoluogo deve essere priorità di tutti, a prescindere dal colore politico. L’Università non può ridursi fino al 2021 in dimensione solamente virtuale, gli studenti scelgono Trento per vivere la città, per conoscere un territorio ricco di opportunità, per socializzare, per incontrare e condividere pensieri e opinioni con Professori, i quali, posso dirlo senza timore di smentita, sono tra i migliori d’Italia.”

Secondo Osele non è nemmeno da tralasciare l’indotto economico generato dai 16 mila studenti dell’Ateneo trentino che tra gli altri aspetti, riguarda anche gli affitti il cui onere non può essere unicamente sulle spalle degli studenti e delle loro famiglie: “Da membro del CdA dell’Opera Universitaria ritengo che gli studenti debbano poter contare su un aiuto ulteriore, non solo a vantaggio esclusivo dei borsisti, questa crisi ha colpito tutti. Per questo proporrò che tutti gli studenti dell’Ateneo che dimostrino comprovate perdite di reddito famigliare possano ricevere un contributo sull’affitto. Il dialogo con l’Assessore Mirko Bisesti è costante ed è stato da lui stesso ribadito che la Provincia ha a cuore gli studenti universitari che ogni giorno contribuiscono all’accrescimento culturale, sociale ed economico della città. Infine, va ribadito che il sostegno sarà possibile se l’orizzonte temporale di sospensione è ridotto, invito il Rettore a fare un passo indietro e aprire nuovamente il dialogo con Comune e Provincia per salvare in nuovo anno accademico.”

