Nuovi orari d’apertura per il Crm di Malé, a Dimaro via alla turnazione. Mezzana e Pellizzano potenziano il servizio di raccolta a domicilio per gli anziani

Il sindaco di Malé Bruno Paganini, attraverso un avviso pubblicato sul sito comunale e all’albo telematico, ha reso noti i nuovi orari di apertura del Centro Raccolta Materiali, in vigore a partire da oggi, martedì 28 aprile, fino alla fine di maggio.

Il Crm sarà aperto nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 17.30 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.

Il sindaco ricorda inoltre le disposizioni vigenti: l’accesso è consentito solamente a un utente per volta, i materiali da conferire dovranno essere già differenziati ed è obbligatorio l’uso di guanti e mascherina.

Pubblicità Pubblicità

Paganini raccomanda infine di attenersi scrupolosamente a quanto indicato, mantenere le distanze previste e non trattenersi in chiacchiere di gruppo.

“Confido nel vostro alto senso civico e di responsabilità, nel rispetto della salute di tutti noi. Ce la faremo!” conclude il primo cittadino rivolgendosi ai cittadini.

POTENZIATO A MEZZANA E A PELLIZZANO IL SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO – Sarà attivo dopodomani, giovedì 30 aprile, e poi ogni secondo e quarto giovedì del mese fino alla fine di giugno il servizio di raccolta materiali a domicilio a Mezzana e nelle frazioni di Ortisè e Menas, per i soli anziani non autosufficienti e solamente in assenza di familiari che possano provvedere ai conferimenti al Centro Raccolta Materiali.

Pubblicità Pubblicità

Come disposto dal sindaco Giacomo Redolfi, entro le 16 del giorno precedente gli utenti dovranno comunicare al Comune il proprio interesse prenotando il servizio di raccolta, preparare poi il materiale da ritirare già separato per tipologia e depositare i rifiuti da conferire fuori dal proprio domicilio la mattina del giorno previsto per il ritiro.

Si estende anche nel Comune di Pellizzano il servizio di raccolta materiali per le persone anziane o non autosufficienti che vivono nelle frazioni di Termenago e Castello.

A partire dalla metà di aprile, a seguito della riapertura al pubblico del Centro Raccolta Materiali, era stato riattivato da parte del Comune questo importante servizio che prevede la raccolta a domicilio ogni ultimo martedì del mese.

La Comunità della Valle di Sole, ritenendo fondamentale l’iniziativa, in accordo con l’amministrazione comunale ha deciso di implementare la raccolta casa per casa per le persone che ne hanno davvero bisogno fino alla stagione estiva.

Il servizio da parte della Comunità di Valle verrà effettuato ogni giovedì, quindi settimanalmente, previa prenotazione agli uffici comunali (tel. 0463.751128).

L’apertura del Crm, invece, è prevista nelle giornate di martedì dalle 8.30 alle 12, giovedì dalle 14 alle 17.30 e sabato dalle 8.30 alle 12.

A DIMARO FOLGARIDA VIA ALLA TURNAZIONE– Al fine di ridurre disagi e code che si sono verificati durante il conferimento al Centro Raccolta Materiali di Monclassico, l’amministrazione comunale di Dimaro Folgarida ha deciso di proporre, in via sperimentale ed esplorativa, una nuova modalità di accesso istituendo una suddivisione basata sul criterio dell’ordine alfabetico.

Lo scaglionamento verrà effettuato su due “turni”: cognomi dalle A alla L e cognomi dalla M alla Z.

È possibile consultare il calendario fino alla fine di giugno accedendo al sito internet del Comune www.comune.dimarofolgarida.tn.it.

Nel ricordare che il Crm sarà aperto anche nella giornata venerdì prossimo 1° maggio, l’amministrazione comunale ha voluto rammentare che è ammesso un solo conferimento giornaliero per nucleo familiare o azienda, l’accesso è consentito a un utente alla volta rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro e che è obbligatorio l’utilizzo di guanti e mascherina.