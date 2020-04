Le scuole rimangono chiuse. In Trentino un ddl «ad hoc» per essere più autonomi nella fase 2

E’ ormai ufficiale: le scuole non riapriranno. I dati sui contagi da Covid-19 sono ancora alti e non ci sono quindi le condizioni per tornare in aula in completa sicurezza.

In tutto il paese l’anno scolastico 2019/20 finirà online. La sovrintendente Viviana Sbardella ha spiegato ieri che il ritorno sui banchi non sarà quindi possibile: «In questo frangente le condizioni per rientrare a scuola a breve non ci sono.

La proposta di provare a riaprire a maggio era arrivata all’interno del Consiglio del sistema educativo provinciale e si è esplorato se ci fossero le condizioni ma evidentemente oggi non sembrano esserci».

C’è il timore di non poter garantire a tutto il personale scolastico e agli studenti il massimo grado di sicurezza. Il dottor Ferro, direttore del Dipartimento di prevenzione Apss, ha fatto intendere di essere fortemente contrario a una riapertura e l’assessore all’istruzione Mirko Bisesti ha quindi affermato: «Il parere medico-sanitario è stato piuttosto netto. Dopo due settimane di incontri, che come avevo detto all’inizio sarebbero state decisive, siamo arrivati oggi a questo ultimo consulto che non ha lasciato spazio all’apertura degli istituti scolastici, per quanto si pensasse di ricorrere a turni o di far rientrare solo gli studenti che sono chiamati ad affrontare un esame finale. In questo momento la sicurezza è al primo posto e non sono arrivate le garanzie che servivano per tornare a scuola».

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’esame di maturità la decisione arriverà nei prossimi giorni dal Miur.

Ma nelle ultime ore i presidenti delle Province Autonome di Trento e Bolzano, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, con i segretari di partito della Lega Trentino Mirko Bisesti e della SVP Philipp Achammer e Giuliano Vettorato per Lega Alto Adige arriva la richiesta di maggiore autonomia nella fase 2.

Lo strumento per procedere in questa direzione sarà una norma di legge “ad hoc”, da portare in discussione nei due consigli provinciali.

Un rinforzo legislativo che permetterà alle due Province di anticipare, fermo restando le prescrizioni sanitarie, sul tema non solo delle riaperture di determinate attività economiche, ma anche dei servizi alle famiglie.

Piena sinergia e sintonia in questo caso fra Lega e SVP che potrebbe preludere a una nuova alleanza.