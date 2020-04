Le fisarmoniche di «Pentagramma» e «Musikarte» protagoniste in un bellissimo video

L’idea è venuta a Daniele Girardi di Tesero, un insegnante di fisarmonica presso la scuola musicale “Il Pentagramma” di Fiemme e Fassa.

Il maestro tiene dei corsi di fisarmonica anche in val di Cembra con l’associazione “Musikarte” di cui è uno dei soci fondatori.

In questo periodo l’attività musicale non può essere svolta come abitualmente si fa di solito, per questo la scuola musicale “Musikarte” si è attivata per garantire le lezioni ai suoi allievi in modalità telematica.

Durante l’anno scolastico, oltre alle lezioni individuali di strumento, sono previste delle lezioni collettive di musica d’insieme che ovviamente in questo momento non posso essere svolte.

«Questa attività dal mio punto di vista è molto importante per i ragazzi sia dal punto di vista musicale che sociale, non volendo abbandonarla quindi ho deciso di realizzare due video musicali in cui i ragazzi suonano da casa la loro parte singola (sotto una base guida da me realizzata), inviano a me i singoli filmati che poi metto insieme in modo da formare il brano completo di tutte le parti e le voci» – spiega Daniele Girardi che per non fare torto a nessuno ha voluto realizzare due video per far diventare protagoniste ambedue le scuole dove insegna.

Nel titolo il video degli allievi della scuola «Pentagramma» di Fiemme e Fassa, mentre sotto quello realizzato dagli studenti dell’associazione «Musikarte» della Val di Cembra