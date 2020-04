Lavori in vista per la rete acquedottistica in località Sabino a Ton

Ormai tre anni fa era stato realizzato un intervento urgente sulla condotta acquedottistica di alimentazione in località Sabino, a Toss, necessario per ripristinare il servizio di erogazione dell’acqua potabile alla frazione del Comune di Ton.

In quell’occasione, nel tratto gelato era stata ripristinata provvisoriamente la condotta infilando nel tubo in ferro un tubo flessibile in polietilene, rinviando la definitiva sostituzione della condotta a quando si fossero svolti i già previsti lavori della nuova rete fognaria.

Lavori che sono oggi in corso e, considerato proprio il fatto che la Provincia Autonoma di Trento ha avviato il cantiere per il posizionamento della condotta di collegamento della fognatura di Toss al depuratore di Campodenno località Iscle, l’amministrazione comunale di Ton, come da previsioni, ha ritenuto opportuno intervenire per sostituire la condotta che stava comunque tenendo.

Verrà quindi ripristinato il tratto di acquedotto comunale (circa 630 metri lineari), funzionante in via provvisoria, utilizzando lo scavo aperto e riconoscendo alla ditta appaltatrice dell’opera provinciale il giusto compenso per la posa contestuale della tubazione di competenza comunale.

A questo scopo la giunta comunale ha deciso di affidare a trattativa diretta alla ditta Morelli Srl di Pergine Valsugana l’esecuzione in economia delle opere di “Sostituzione ramale acquedotto comunale Toss-Sabino”, per un costo stimato di 16.169,62 euro oltre all’Iva 22% per 19.726,94 euro complessivi.

