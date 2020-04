Fugatti contrario alla decisione di Conte: «Si rischia il fallimento. La gente deve lavorare»

La decisione del presidente del Consiglio Conte ha lasciato Fugatti molto perplesso.

Il presidente della Provincia è fortemente contrario allo slittamento delle riaperture al 1° giugno e ne ha parlato ieri lungamente in conferenza stampa.

La data è troppo lontana e secondo Fugatti i titolari di bar, ristoranti, palestre e parrucchieri rischiano il fallimento: «Credo che se il contagio sarà stabile per queste categorie si può pensare di anticipare l’apertura altrimenti si rischia che questi professionisti falliscano. Ciò non è accettabile soprattutto pensando che con il virus si deve convivere e che questo deve portare ad una maggiore attenzione in tutte le attività. Non è facile per nessuno decidere cosa fare, però in questa fase bisogna avere fiducia nelle persone che lavorano e che credono nella loro attività imprenditoriale. Naturalmente se il contagio dovesse ritornare ad aumentare dovremo pensare ad un’ulteriore fase».

Il Presidente della Provincia ha ribadito tutta la sua contrarietà: «Un aumento di contagi legati alle nuove aperture sarà possibile misurarlo dopo 10-14 giorni e quindi ben prima del 1° giugno. Per questo aspettare quella data non avrebbe senso».

Ha inoltre fatto intendere che sarà difficile andare contro un decreto del Presidente del Consiglio, soprattutto per il fatto che si rischi un’impugnativa, e cioè il ricorso da parte del Governo a invalidare la decisione della Provincia di Trento: «Sul tema dell’apertura delle attività economiche come bar, ristoranti e parrucchieri il ministro Boccia ha detto che se qualche realtà volesse procedere autonomamente la volontà è di impugnare i provvedimenti. Ciò non vuol dire che da parte nostra questo non lo si possa fare per vedere se c’è la reale volontà di anticipare. Dopodiché questo è un Dpcm nazionale sul quale noi possiamo intervenire sapendo che c’è il rischio di una impugnativa. Sui cantieri all’aperto siamo stati i primi a farlo. In quel caso il governo ha deciso di non impugnare. Ora vediamo le risposte che avremo sulle aperture di bar, ristoranti e parrucchiere e valuteremo».

Da domani ci sarà inoltre il via libera a ordinare d’asporto presso i ristoranti e le pizzerie. Fugatti ha specificato che oltre al cibo sarà possibile ordinare delle bevande. Il cibo dovrà essere consumato a casa e non nelle strade naturalmente.

Anche l’assessore Roberto Failoni è sulla stessa linea di Fugatti: «Non possiamo aspettare il 1 giugno per riaprire attività economiche come quelle di bar, ristoranti, estetisti e parrucchieri. Su impulso del Presidente Maurizio Fugatti vogliamo lavorare ad una via trentina che possa consentire di riaprire nella massima sicurezza in tempi più veloci rispetto a quelli romani!» – dichiara Failoni