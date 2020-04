Sostegno a piccole e medie imprese: in Trentino stanziati 90 milioni di euro per 27 mila imprese. Ma non è ancora finita

In Trentino le piccole e medie imprese sono 27 mila per un totale di circa 100 mila dipendenti. La Provincia ha deciso di sostenerle stanziando 90 milioni di euro. Come detto dall’articolo 5 del disegno di legge si tratta di aiuti a fondo perduto.

Ogni azienda fino a nove dipendenti o professionista riceverà fra i 3 mila e i 5 mila euro. Le imprese saranno però obbligate a garantire il livello occupazionale, a pagare i fornitori e ad adottare le giuste precauzioni dal punto di vista sanitario.

I Comuni possono inoltre fissare aliquote Imis ridotte per tutti quei proprietari che diminuiscono l’importo dell’affitto dei fabbricati utilizzati per le attività produttive.

L’assessore provinciale allo sviluppo economico Achille Spinelli sottolinea che la manovra è stata varata per aiutare soprattutto i lavoratori sospesi dal lavoro e le loro famiglie: «Non possiamo impostare una manovra sui soli aiuti, fermo restando che il welfare trentino ha in sé gli strumenti necessari per aiutare i lavoratori sospesi dal lavoro e le loro famiglie a superare questa fase difficile, compresi quelli più esposti alle conseguenze della pandemia, lavoratori a tempo determinato, stagionali e così via.

Quello che percepiamo però è che gli stessi lavoratori vogliono in primo luogo tornare al lavoro e questo sarà possibile solo se curiamo e rafforziamo il nostro apparato produttivo».

«La Giunta provinciale – dichiara ancora Spinelli – con questo Ddl e anche con quello di fine marzo, ha puntato ad iniettare risorse nell’economia trentina al fine di garantire il prosieguo o la ripresa delle attività produttive, soprattutto di medio-piccole dimensioni, anche dopo che la pandemia avrà allentato il suo morso. Parliamo soprattutto delle realtà produttive sotto i 9 dipendenti, che occupano circa 100.000 addetti, quindi quasi un quinto della popolazione totale. Se queste imprese non avessero accesso al credito e se non potessero contare, ove necessario, su qualche minimo aiuto a fondo perduto per sostenere i costi fissi di questo periodo di lockdown, è chiaro che l’effetto sarebbe devastante in primo luogo per i lavoratori e le loro famiglie.»

E ancora: «Un’azienda che lavora significa dunque produzione di ricchezza ma in primo luogo occupazione, che genera domanda, e indirettamente, attraverso le imposte versate, nuovi investimenti, con tutti i benefici macroeconomici che possiamo immaginare. Riguardo ai confronti con altre realtà, vale appena la pena di aggiungere che, nella cornice generale disegnata dal Governo e dalle normative europee, ogni territorio ha e si è dato in passato strumenti diversi, ad esempio per il sostegno alle famiglie. Bolzano non ha gli stessi strumenti che abbiamo noi. Ogni anno la Provincia autonoma di Trento investe 80 milioni nell’assegno unico, e con questa manovra abbiamo previsto l’aggiornamento degli importi dell’assegno per le famiglie più colpite dagli effetti della pandemia, oltre a uno stanziamento aggiuntivo di ulteriori 5 milioni, stanziamento che potrà essere innalzato al bisogno».

Spinelli Precisa anche che il nuovo Ddl non costituisce comunque l’ultimo atto di questa manovra, e non solo perché, purtroppo, l’emergenza non sembra destinata ad esaurirsi domani.

«Stiamo attendendo come noto le decisioni del Governo in materia di allentamento dei vincoli posti dall’accordo di Milano, relativi al contributo del Trentino al risanamento del deficit dello Stato. E’ evidente che al momento quei parametri non possono essere più considerati validi e che tutta l’Europa è chiamata a fare uno sforzo straordinario per sostenere la ripresa. Al tempo stesso, il Trentino ha bisogno di quelle risorse per gestire tutte le competenze previste dall’Autonomia. Il quadro, insomma, è ancora in via di definizione, – conclude – l’importante è continuare a tracciarne assieme i contorni, confrontandoci ma senza generare polemiche inutili al nostro interno».