Scade il 5 maggio 2020 il bando pubblico per progetti culturali del Comune di Trento

In un momento di crisi per l’emergenza Covid 19, anche il mondo culturale trentino può dare un contributo significativo alla ripartenza ed il futuro del territorio.

Per questo le associazioni, gli enti, le cooperative, le fondazioni e i soggetti che operano senza scopo di lucro, hanno l’occasione di presentare progetti culturali che abbiamo in particolare come ambito tematico e filo conduttore “principi, obiettivi, temi e contenuti …coerenti con il progetto di riqualificazione degli spazi del compendio edilizio “ex Santa Chiara”, che in passato ha ospitato la Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Trento.

La situazione di stallo nella riqualificazione della zona dell’ex Santa Chiara, è un problema che è all’ordine del giorno da troppo tempo e servono soluzioni in tempi brevi per dare un futuro ad uno spazio situato nel centro della città in una zona strategica, proprio in prossimità dell’Auditorium, ovvero lo spazio coperto di maggior pregio del Trentino.

Pubblicità Pubblicità

Il termine del 5 maggio 2020 stabilito dal bando, è davvero molto vicino, e quindi la possibilità di partecipare al rilancio culturale della città capoluogo è un “treno” da non perdere per tutte le realtà che voglio testimoniare da protagoniste il loro fare cultura.

Le possibilità di sviluppare progetti abbracciano tematiche di ampio raggio, non solo cultura “tout court”, ma anche benessere e salute, rivolte ad un pubblico di ogni età, secondo uno spirito di “comunità educante”, che possa essere un fattore di crescita per dare maggiore consapevolezza circa il cambiamento del proprio territorio.

L’innovazione culturale forse è l’ambito che può trovare più condivisione nello spettro delle possibilità di proporre cultura, in quanto può esprimere una forza vitale alternativa e proiettiva, e dare messaggi nuovi. Essere pertanto un motore di novità artistica, per testimoniare una crescita nei linguaggi e nelle performance. Tutto questo è fondamentale se si vuole caratterizzare un territorio che guarda ad un futuro di elaborazione culturale di forte significato e grande condivisione sociale.

La partecipazione attiva è il segno di resilienza più diretto difronte a situazioni di emergenza. Per questo ci vogliono idee, e spesso le più grandi intuizioni vengono anche dalla casualità più che dal sistema. Ci sono tanti artisti illuminati che hanno poco spazio per mostrare la loro forza creativa. E’ un’occasione per proporsi.

La sfida è, in questo momento, quella di declinare una proposta culturale in progetti Covid sostenibili.

Pubblicità Pubblicità

Infatti, il fattore decisivo adesso è ripartire in sicurezza, e quindi strutturare un sistema che riesca a garantire una fruizione in sicurezza sia per il pubblico, sia per chi organizza gli eventi. Il coordinamento culturale sarà compito dell’ente pubblico, e la nuova giunta comunale dovrà essere all’altezza e non farsi trovare inadeguata se vuole dare un segnale di competenza e serietà verso il territorio. Una responsabilità non indifferente.

Nelle più grandi città europee, basta solo ricordare Berlino e Vienna, la rinascita e lo sviluppo deve molto anche alla valorizzazione di uno spirito culturale nuovo, che ha saputo aggregare mondi e linguaggi adatti per un futuro che la cultura illuminata riesce a rappresentare attraverso la sua espressione artistica. Questo può essere un modello a cui guardare anche per Trento.

scarica qui il bando per i contributi sulla cultura

scarica qui la domanda di partecipazione