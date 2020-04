Riccardo Scamarcio su John Wick 2: “Dovrei essere il cattivo, ma si percepisce la mia sofferenza”

Ad inizio mese Riccardo Scamarcio ha rilasciato un’intervista ai media esteri riguardo John Wick 2, il film in cui recita insieme a Keanu Reeves. “Io dovrei essere il cattivo, ma sono molto strano e complicato perchè si può percepire una sofferenza” ha detto durante la presentazione del film, diffusa da Coming Soon.

“Si può anche provare empatia per questo personaggio e anche le sue richieste sono completamente folli” ha aggiunto, “E allo stesso tempo questo è il modo in cui io interpreto il personaggio, senza giudicare nulla, cercando di mettermi in questa posizione. Penso che Keanu… beh, ho visto così tanti film con lui, fantastici film che ha fatto, ovviamente per me è un onore lavorare con lui. Credo davvero che lavorare con lui, recitare insieme in scena… ho sentito una grande empatia. Non lo so, c’è qualcosa di magico intorno a Keanu“.

Tra pochi giorni, precisamente venerdì 1 maggio, verrà trasmesso in tv su italia uno in seconda serata il film che ha regalato la grande popolarità a Scamarcio, «Tre metri sopra il cielo» che uscì nel 2004.

Infatti il suo successo come attore è iniziato proprio grazie a quella storia d’amore che in poco tempo ha incantato tantissime ragazzine dell’epoca.

Lo scorso venerdì 24 aprile Riccardo è stato uno degli ospiti della prima puntata di Paperissima su canale cinque.

Il ruolo del cattivo sembra essere la nuova veste di Scamarcio non solo nel film John Wick 2 ma anche nel più recente «Il ladro di giorni» di Guido Lombardi.

Quest’ultimo film è uscito nei cinema italiani a metà febbraio di quest’anno e Scamarcio ha acceso le luci su di se grazie al personaggio di Vincenzo. “Un personaggio sbagliato” come lo ha definito, un uomo che dopo sette anni di galera si ritroverà a fare un nuovo colpo con il figlio undicenne.

“Mi piace vestire i panni dei criminali perché sono più potenti dei buoni e hanno tutto contro” ha detto l’attore a Vanity Fair.

Visto il legame fra il suo Vincenzo e il ragazzino, Scamarcio ha potuto rispolverare alcuni ricordi della propria infanzia e in particolare del rapporto con suo padre. “Non ho potuto non pensare al nostro rapporto ottimo”, ha rivelato, “e come accade a Vincenzo e Salvo scatta quella dinamica tipica dell’amore non dichiarato tra maschietti, dell’affetto non manifestato per cui non ci si abbraccia per una sorta di pudore, ma anzi di solito si cerca di ostentare una certa virilità e sicurezza. Da quei ricordi ho attinto per cercare di riprodurre fedelmente la dinamica padre-figlio”.

L’attore ha ricevuto il copione del film poco tempo dopo la morte del padre. “Tutt’uno con l’auto, quindi anche esteticamente ci sono delle similitudini tra la mia vita e il film”.