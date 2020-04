Da Rovereto la delusione e il drammatico grido di aiuto di parrucchiere ed estetiste: «Esasperati da questo governo ed a rischio chiusura»

È un forte grido di aiuto quello che arriva da parte di Marika ed Eleonora, titolari del salone Claudio di Rovereto.

La bottega artigiana è presente in centro da oltre 40 anni con 9 dipendenti per un totale quindi di 11 persone.

«Abbiamo la responsabilità che grava sulle nostre spalle di 9 persone e quindi 9 famiglie, oltre alle nostre due – esordiscono Marika ed Eleonora – capiamo il periodo di emergenza sanitaria attuale ed esprimiamo massimo cordoglio a tutte quelle famiglie che hanno perso i propri cari per questa epidemia, e siamo ben consapevoli che la salute delle persone deve venire prima di tutto. A livello lavorativo ed economico, ci sentiamo la categoria più penalizzata dalle restrizioni e dai decreti emessi dallo Stato, insieme ai centri estetici. abbiamo chiuso per primi ed apriremo per ultimi, e non si sa ancora con certezza se il primo giugno».

Entrambi sono d’accordo sul fatto di non essere tutelate da chi governa, «siamo abbandonati e maltrattati» – incalzano ricordando come gli altri governi vivono la pandemia, come aiutano le proprie imprese: «fin dal giorno di chiusura i governi hanno aiutato le attività ed i liberi professionisti con somme ingenti depositate direttamente sui conti correnti, ma soprattutto a fondo perduto, e per direttamente intendo senza passare dalle banche».

La differenza con l’Italia è desolante: «Qui da noi il governo ci ha detto di andare in banca a fare un mutuo, e’ questo l’aiuto? oppure l’aiuto sono i 600 euro alle partite iva? valiamo 600 euro per il nostro Stato? e le nostre famiglie dovrebbero campare solo con quelli? non bastano nemmeno per le bollette di luce, acqua e gas a livello familiare. Si parla poi di cassa integrazione per i dipendenti, senza però specificare le tempistiche per averla – osserva Marika – vogliamo comunicare con fermezza che noi oggi siamo pronti ad aprire le serrande con tutte le precauzioni del caso: mascherine, guanti, camici, visiere, distanziamenti tra i clienti e nostri collaboratori, sanificazione strumenti ed ambiente e ricevendo su appuntamento. Siamo disposte a lavorare bardate a modi personale sanitario».

Le due socie sono ormai organizzate da tempo con tanto di misurazioni per le possibili distanze all’interno del salone che per sicurezza hanno deciso si portare a due metri tra una postazione e l’altra, visto che il locale è di media/grande metratura.

È incredibile come i cittadini e gli imprenditori siano molto più avanti dal punto di vista dell’organizzazione e della pianificazione del governo Conte.

«Chiediamo a chi ci governa di rivedere immediatamente il nuovo decreto, anticipando la data di apertura per la nostra categoria. Siamo disposte a variare gli orari di apertura e chiusura dell’attività, prolungando anche l’orario di lavoro giornaliero. A breve inizieremo la vendita dei nostri prodotti tramite telefono e spedizione con corriere, ma questo sara’ semplicemente un servizio per i nostri clienti per fargli capire che noi ci siamo»

E ancora: «Ci aspettiamo un aiuto con la “a” maiuscola per le nostre partite iva, visto che siamo stati i più penalizzati in assoluto. Ci auguriamo che anche la nostra provincia autonoma tenga conto di tutto questo, provvedendo ad aiuti aggiuntivi a fondo perduto rispetto a quelli statali e facendosi portavoce nei confronti del governo centrale».

Poi la grande amarezza e il grido di allarme: «Gli utili d’azienda di oggi, se così si possono definire, ti fanno al limite andare avanti e mantenerti alla belle e meglio, e non si pensi che ci sia liquidità per sopportare un ulteriore periodo di chiusura. Attendere fino al primo giugno vorrebbe dire la fine di tutto. La situazione per attività come le nostre è drammatica e ormai siamo vicini al pensare di chiudere le serrande e per sempre. Noi non vogliamo lasciare a casa tutti i nostri collaboratori, cosi’ preziosi e cosi’ importanti e che da anni danno sempre il massimo per il nostro negozio. Fa specie poi vedere le conferenze stampa del governo, dove appaiono i politici perfettamente apposto, con capelli tagliati a dovere e ricrescite fatte da professionisti. E ci chiediamo il perché loro siano autorizzati a lavorare».

«Vogliamo andare tutti sotto ai palazzi dei nostri politici e consegnare le chiavi delle nostre attività? Siamo convinte che insieme a noi scenderebbero in piazza molti altri titolari di attività. Il modo di agire del governo ci sta portando all’esasperazione. Noi vogliamo solo aprire e lavorare!» – concludono Marika ed Eleonora