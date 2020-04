Consulta genitori, Maurizio Freschi: «Mi dissocio da quanto scritto sul sito de il Dolomiti»

«Ci dissociamo dai titoli e dalle interpretazioni del sito online il Dolomiti ad oggetto il questionario della scuola. Probabilmente nella frenesia quotidiana di attaccare l’assessore Bisesti e la giunta chi scrive tali articoli ha nuovamente mal interpretato il contenuto e le nostre parole. Noi al contrario ringraziamo nuovamente del lavoro e della massima collaborazione l’assessore Bisesti. Spiace che anche questa tematica così delicata per tantissime famiglie trentine sia trattata in maniera così strumentale, soprattutto in questo momento, dal tal sito. Sarebbe molto più utile fare meno polemiche ed impiegare quel tempo per proposte costruttive per il bene di alunni e studenti».

Dopo aver smentito sulla sua pagina facebook quanto riportato dal giornale il dolomiti in un articolo, Maurizio Freschi torna sulla polemica precisando in modo approfondito motivazioni ed obbiettivi veri del questionario diffuso dall’assessorato all’istruzione.

Lo stesso giornale, voce della sinistra, in quelle ore aveva preso un’altra cantonata ancora più grave diffondendo notizie non veritiere sull’ultimo disegno di legge presentato dall’assessore Spinelli a sostegno dell’economia.

Nell’articolo del solito giornale era scritto «è previsto un piano di aiuti a fondo perduto per le aziende con almeno 9 dipendenti».

Il contenuto sbagliato ha subito aizzato numerose partite iva contro la giunta provinciale.

In realtà il piano di aiuti prevede che a beneficiarne siano le aziende che hanno fino a 9 dipendenti.

Una differenza sostanziale visto che il 75% delle imprese trentine ha meno di 9 dipendenti.

Pare quindi difficile compiere un errore simile in buona fede.

Sotto le precisazioni del presidente della consulta provinciale dei genitori Maurizio Freschi che insieme al presidente della consulta degli studenti Leonardo Divan si erano subito dissociati da quanto riportato sul sito citato sopra.

Chi ha proposto Il questionario: le consulte dei genitori e degli studenti Quali le finalità: raccogliere informazioni in merito alla DAD relativamente a eventuali problematiche di dotazione tecnologica, rete dati e modalità di realizzazione. Inoltre alla luce delle future decisioni che stabiliranno le modalità di rientro negli istituti si è deciso di raccogliere anche informazioni in merito ad aspettative ed esigenze su temi di ordine sanitario ed organizzativo.

Perché aprirlo anche ad altre componenti del mondo scolastico: per dare a tutti la possibilità di potersi esprimere e raccogliere eventuali diversi rispetti punti di vista rispetto i soggetti proponenti in modo da avere un quadro il più possibile trasversale e non di parte.

Perché si è deciso di mantenere il questionario anonimo ed accessibile a tutti: per fare in modo che nessuno si sentisse tracciabile e potesse esprimersi liberamente senza condizionamenti, permettendo una maggiore partecipazione. Inutile inoltre dover gestire dati sensibili data la finalità.

In risposta all’obiezione che si perde di scientificità in mancanza di identificazione: obiezione legittima ma perché le componenti dei genitori e degli studenti dovrebbero porsi un problema che negli ultimi anni non si è posto il Dipartimento in occasione della somministrazione dei questionari di valutazione di fine anno. Questionari compilabili senza autenticazione e senza limitazioni oggettive anche in caso di risposte “impossibili” (es: esprimersi sulla frequenza di scuola secondaria in plessi di sola primaria) …situazione ben più censurabile trattandosi di atto di istituto

Altro esempio i sondaggi di voto che sulla base di poche migliaia di interviste anonime riescono a fornire un quadro tale da condizionare campagne elettorali e impegnare giornali e tv …perché anche in questo caso si accetta una “attendibilità” (non scientificità) che qui viene messa in discussione?

Stesso dicasi per testate web o stampa che affrontano temi scolastici a livello nazionale sulla base di sondaggi che coinvolgono poco più di un migliaio di soggetti anonimi o non identificabili.

La scientificità spetta al dipartimento non a due componenti consultive e propositive che si sono attivate per poter dare in modo più approfondito il loro piccolo contributo.

Può essere soggetto a manipolazione mediante l’invio di questionari multipli: questo è possibile ma chi può avere la volontà di falsare una rilevazione finalizzata a comprendere criticità e bisogni di bambini e studenti in un periodo di emergenza sanitaria dovuta a pandemia mondiale?

Per ottenere un effetto sarebbe necessario compilare centinaia, se non migliaia, di questionari con notevole impiego di tempo che potrebbe essere utilizzato meglio sviluppando proposte costruttive.

Quindi esclusi soggetti affetti da patologie psichiche resterebbero solo fanatici che antepongano finalità politiche a valori etici e sociali …ma di questi voglio augurarmi che il Trentino non sia ancora affetto.

Coinvolgimento dell’assessore: ci siamo rivolti all’assessore informandolo del questionario e chiedendo se ci la possibilità di un supporto nella veicolazione negli istituti tramite una comunicazione delle consulte su registro elettronico, a questa nostra richiesta si è dato disponibile delegando il dott. Ceccato ad occuparsene.

Perché raccogliere informazioni che in parte sono già state raccolte negli istituti: i questionari interni somministrati nei singoli istituti dai dirigenti non hanno uno standard comune e richiedono informazioni simili ma in modalità diverse e, ad oggi, non ci hanno ancora fornito una visione di insieme su scala provinciale dei temi trattati. Forse sarebbe stata opportuna una regia diversa ma questa è solo un’opinione basata su quanto ci è dato (o non) sapere finora