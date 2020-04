Affitti universitari, la proposta di «LiberaMente»

“La Provincia eroghi, tramite Opera Universitaria, ente già utilizzato per prestazioni assistenziali, un contributo di sostegno per il pagamento dell’affitto a quegli studenti che dimostrino di essere stati messi economicamente in difficoltà dalla situazione di emergenza, che hanno avuto quindi un calo del reddito famigliare.”

E’ la proposta che Francesco Dellagiacoma, (foto) presidente di LiberaMente, l’associazione universitaria di centro destra, ha fatto all’assessore Bisesti, in risposta all’atteggiamento assunto da Udu – nell’ambito universitario lista di sinistra – giudicato irresponsabile. “ Non pensano a far altro che provocare la Giunta – dichiara Dallagiacoma – senza prendere in considerazione le necessità degli studenti e delle loro famiglie, molte delle quali sono in seria difficoltà a pagare le locazioni mensili”.

Anche in questi casi, alcuni proprietari si sono resi disponibili a mediare, ma la maggior parte esige il saldo degli affitti relativi a spazi da tempo inutilizzati.

Pubblicità Pubblicità

Il problema si accentua col fatto che lo saranno ancora per molto, in quanto di riprendere la tradizionale attività didattica non se ne parla nemmeno.

Siamo di fronte ad un’altra situazione critica creata dall’emergenza coronavirus per la quale nessuno a livello governativo, è intervenuto per mediare le posizioni.