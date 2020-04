Le due Italie: quella dei prepotenti e quella che segue le regole

C’è un Italia che resta a casa anche se questo porta ad un futuro nero e a incognite infinite; ma c’è un’altra Italia che a casa non resta, anzi si prende tutti diritti persi dall’altra parte.

Il problema è che quando l’Italia che ubbidisce si stuferà di essere presa in giro, allora sarà un’onda di piena impossibile da arginare.

Parliamo delle differenze. C’è un’Italia che è stata costretta a rinunciare alla celebrazione di matrimoni e funerali, ma anche a dare l’ultimo saluto in vita a genitori e nonni.

Ma c’è ne è un’altra alla quale basta mandare una mail al governo e ottiene il diritto a manifestare: parliamo dell’Anpi e del 25 aprile: la difficoltà all’autorizzazione è stata perfino minore a quella dell’autocertificazione da compilare quando controllano un normale cittadino.

Vogliano scommettere che un’altra deroga arriverà anche per l’1 maggio?

All’Italia agli arresti domiciliari da innocente, risponde quell’Italia che libera i mafiosi rei anche confessi di stragi e omicidi che per motivi di salute escono dal carcere e dall’isolamento e se ne tornano a casa.

Due osservazioni. La prima è che se per contrastare la pandemia è necessario l’isolamento sociale chi stava meglio dei mafiosi in isolamento?

La seconda. L’inizio emergenza fu contrassegnata da rivolte carcerarie in serie, improvvisamente finite.

Non è che tutto sia rientrato grazie ad un accordo che dopo la libertà ai mafiosi, preveda anche se non proprio un’amnistia, la concessione dei domiciliari in serie.

Strano che se ne stia parlando proprio adesso che il contagio è in fase calante e la situazione sembra migliorare.

Poi c’è l’Italia dei ristoranti e dei bar che è un’Italia che sta morendo e con chi si deve confrontare? Con Conte che ha sospeso le attività parlamentari, ma ha fatto riaprire, l’unico caso in Italia, il ristorante della Camera dove un menù completo costa 6 euro!

Tranquilli nessuno regala nulla, perché la differenza viene saldata con soldi pubblici, quindi anche di quei ristoratori, oggi a rischio fallimento.

Infine c’è l’Italia disoccupata, in cassa integrazione percepita o no che assiste passiva (ma fino a quando?) a quell’Italia che vuole regolarizzare i clandestini per farli lavorare in agricoltura che potrebbe essere invece un salvagente per molti italiani in povertà.

Ci sono due Italia: una prepotente – il caso del 25 aprile è eclatante – ed una umile e educata, ma che ormai è alla frutta. Anzi no, nemmeno a quella perché prima ha già speso tutti i soldi per comprarsi il pane. E’ questa l’Italia che si sta stufando di essere presa in giro, ma se esplode non sarà facile fermarla.

Sullo sfondo della giornata di ieri anche una cover che susciterà non poche polemiche, soprattutto tra gli ambienti del centrodestra italiano. Poco importa però a Francesco Guccini che, nel giorno della Festa della Liberazione, ha reinterpretato Bella Ciao scagliandosi contro Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

Il filmato è stato girato a Roma nella giornata di ieri