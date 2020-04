Giulia Zanotelli: «Via l’assegno unico di disoccupazione a chi rifiuta il lavoro nei campi»

Il Trentino riparte, entrando nella cosiddetta “Fase 2” con Programma Covid 19, il disegno di legge approvato dalla Giunta provinciale per il sostegno delle famiglie, dei lavoratori e delle imprese di ogni settore economico, colpite dagli effetti della pandemia di Coronavirus.

Uno strumento complesso, che impegna risorse per complessivi 150 milioni di euro, a cui si aggiunge il rifinanziamento del Protocollo siglato con il sistema bancario per garantire l’accesso al credito, con 250 milioni di euro che si sommano ai 250 già stanziati, e l’intervento di sospensione del pagamento dell’Imis, e delle altre tasse locali, per complessivo 175 milioni di euro.

In tutto la Provincia mobilita quindi un totale di 825 milioni circa per superare questo momento particolarmente difficile.

Ulteriori approfondimenti sul disegno di legge “Programma Covid 19” sono stati forniti ieri pomeriggio dagli assessori Roberto Failoni, Mario Tonina, Giulia Zanotelli e Mirko Bisesti che hanno specificato il merito di alcuni articoli attinenti i settori di loro competenza. (qui puoi scaricare i passaggi del nuovo ddl)

Per quanto riguarda il sostegno all’agricoltura, l’assessore Zanotelli ha evidenziato come nella manovra siano contenute una serie di misure per sostenere la competitività del sistema trentino, con contributi straordinari per progetti di riorganizzazione aziendale, di riconversione produttiva, per la messa in sicurezza, a sostegno della digitalizzazione e per lo sviluppo di piattaforme.

Previsti aiuti a fondo perduto anche per le aziende settore agricolo che occupano fino a 9 addetti e che hanno subito gravi danni in termini di fatturato a causa dell’emergenza epidemiologica. “Si prevede, inoltre, – ha detto l’assessore – che la Provincia, anche attraverso le sue società controllate, promuova la costituzione di un fondo, attraverso il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, quale strumento per concorrere allo sviluppo dell’agricoltura trentina, in particolare sul fronte dell’innovazione di processo e di prodotto. Abbiamo lavorato fin dall’inizio dell’emergenza – ha aggiunto l’assessore – con un gruppo tecnico, mettendo in campo un lavoro di sistema per trovare le soluzioni più adatte”.

Fra le misure adottate anche quella che vedrà andare i disoccupati trentini a lavorare nei campi come stagionali, «chi non lo farà – ha precisato l’assessore rispondendo ad una domanda – si vedrà revocare l’Assegno unico di disoccupazione».

Zanotelli alla domanda «come faremo con gli stagionali che mancano, visto che gli stranieri non intendono venire in Italia con la situazione Covid?» ha risposto: «Quella è una delle criticità che abbiamo affrontato, Già dal 2019 la Provincia investe su disoccupati e studenti con le liste territoriali. Questo viene riproposto nel 2020 e da maggio c’è anche la condizionalità. Ovvero, se un soggetto abile al lavoro non si presta al lavoro, verrà tolto l’assegno unico. E’ una questione molto importante che intendiamo applicare da maggio. Vanno valutate tutte le questioni, anche con i sindacati; ma dopo un serie di rifiuti, si valuterà. Vanno verificate prima tutte le condizioni, però alla fine si arriverà alla revoca dell’assegno».

L’assessore ha annunciato anche una liberalizzazione delle autorizzazioni alla «Somministrazione di alimenti e bevande, per gli agritur, che nel 2020 potranno proporre pasti e bevande tipici in modalità a domicilio. Ed anche ampliare la dislocazione dei posti tavolo».