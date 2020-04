Coronavirus: 2 nuovi casi in Val di Non, ancora nessuno in Val di Sole. Sale a 145 il numero dei guariti nelle Valli del Noce

Scende leggermente la curva dei contagi da Coronavirus nelle Valli di Non e di Sole, dove nelle ultime 24 ore sono stati registrati 2 nuovi casi (ieri erano 4) tutti in Val di Non. Per il terzo giorno consecutivo, infatti, in Val di Sole non sono stati riscontrati nuovi contagi

Il totale sale quindi a 397, di cui 211 in Val di Non e 186 in Val di Sole.

Nello specifico, le persone risultate positive al Covid-19 nei Comuni nonesi e solandri sono: 21 di Predaia, 68 di Cles, 4 di Cis, 6 di Sanzeno, 3 di Sfruz, 12 di Ville d’Anaunia, 10 di Campodenno, 1 di Dambel, 3 di Denno, 19 di Novella, 1 di Sarnonico, 3 di Ruffrè-Mendola, 5 di Romeno, 3 di Contà, 1 di Amblar-Don, 1 di Bresimo, 1 di Sporminore, 4 di Cavareno, 33 di Borgo d’Anaunia, 6 di Ton, 5 di Livo, 1 di Rumo, 12 di Malé, 5 di Caldes, 2 di Rabbi, 9 di Mezzana, 5 di Ossana, 4 di Croviana, 17 di Peio, 56 di Pellizzano, 4 di Terzolas, 3 di Dimaro Folgarida, 12 di Commezzadura, 57 di Vermiglio.

I nuovi casi riguardano dunque i Comuni di Denno (+1) e Borgo d’Anaunia (+1).

Nel corso della conferenza stampa di oggi, l’assessore Stefania Segnana ha reso noti anche i dati che riguardano i guariti. Complessivamente sono 145 nelle Valli del Noce. Nello specifico: 2 di Borgo d’Anaunia, 1 di Bresimo, 2 di Caldes, 3 di Campodenno, 1 di Cavareno, 3 di Cis, 18 di Cles, 8 di Commezzadura, 1 di Contà, 2 di Croviana, 1 di Dimaro Folgarida, 2 di Livo, 8 di Malé, 6 di Mezzana, 8 di Novella, 1 di Ossana, 6 di Peio, 10 di Pellizzano, 13 di Predaia, 1 di Rabbi, 1 di Ruffrè-Mendola, 4 di Sanzeno, 1 di Sfruz, 1 di Terzolas, 3 di Ton, 30 di Vermiglio, 8 di Ville d’Anaunia.

In tutta la Provincia di Trento i contagiati (alle 14 di oggi) sono complessivamente 4.528 (più 57 rispetto a ieri). Sale fortunatamente anche il numero dei guariti, 1.807 in tutto (più 113).

I tamponi effettuati sono stati 1.347 per un tasso di positività intorno al 4%.

I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 5 (405 totali).

I dati ufficiali di oggi sono stati resi noti dalle autorità provinciali durante l’appuntamento quotidiano con la videoconferenza da parte della Provincia.