Come una bomba arriva la notizia della morte di Giulietto Chiesa

Era il 16 ottobre 2017 quando una bomba improvvisa fece esplodere l’auto in cui viaggiava la giornalista Daphne Caruana Galizia. Una grande perdita per il mondo del giornalismo internazionale.

Oggi il 26 aprile 2020 un’altra grave perdita, improvvisa come quella bomba: Giulietto Chiesa è morto.

Un giornalista capace di piangere per gli orrori e i drammi della guerra. A darne l’annuncio è Vauro Senese che ricorda proprio “i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina.”

Pubblicità Pubblicità

Questa morte inaspettata giunge nel momento in cui il mondo in cui Chiesa è cresciuto e si è affermato, quello del giornalismo, chiede più che mai la voce di chi ha il coraggio di cercare quella verità che la storia e la cronaca ci ricordano quanto tanto costi (anche la vita) a molti giornalisti.

Un mondo che lo ha visto portavoce di tante battaglie, inchieste, servizi da molti definiti scomodi perchè contro tutto e tutti: Chiesa è stato per molto tempo corrispondente da Mosca per L’Unità, La Stampa, il Tg5, il Tg1 e il Tg3. Nel 2014 ha dato vita a Pandora.tv, una piattaforma di informazione libera e indipendente, ‘un’altra visione del mondo’ per capire cosa sta accadendo, che lui definiva necessaria “per aprire gli occhi a milioni di concittadini, per creare un grande risveglio civile e nazionale per cambiare le cose, per una vera democrazia nella comunicazione, nonostante i tentativi di censure, di esclusione dai media mainstream, nonostante la definizione di complottisti per screditarci o il marchio di produttori di fake news, di notizie false”.

Si definiva “molto probabilmente discendente diretto del gatto di Pallas”, un felino davvero unico nel suo genere, simile alla lince.

Proprio come un felino combatteva nella ricerca della verità e nonostante le avversità e le difficoltà non si arrendeva mai.

La guerra era la sua preda migliore: un orrore che Chiesa ha combattuto fino all’ultimo, fino all’ultima sua lacrima, con tutte le sue forze, chiedendo e invocando l’uscita dell’Italia dalla Nato e la dichiarazione di neutralità.

Pubblicità Pubblicità

Una morte che come quella di Daphne Caruana, assassinata a Malta nel 2017, lascia un’eredità davvero importante.

Il dopo Daphne lo hanno scritto e lo stanno scrivendo tutti coloro che non hanno mai messo la parola fine al suo lavoro e ai suoi progetti. Roberto Saviano li ha raccolti nel libro ‘Di’ la verità anche se la tua voce trema’, in cui si legge: “(…)il tritolo non è stato affidabile come i killer si aspettavano, perché dilaniando il corpo di Daphne ha liberato il suo spirito. Nel respiro che stai compiendo mentre leggi queste pagine, un respiro che puoi percepire nitidamente, c’è la vittoria di Daphne: le sue parole ricevono il tuo ossigeno, escono dalle fiamme e tornano a camminare libere.”

Il dopo Chiesa è affidato, da oggi in poi, alla coscienza, al coraggio, alla sete di giustizia e di verità soprattutto di noi giornalisti, ma anche di chi giornalista non è.

Ognuno può continuare a dare voce a quanto ancora Chiesa aveva da dire, affinché non possa morire insieme al suo corpo.

Ognuno può continuare a percorre la strada della verità e del coraggio, nonostante censure e quella macchina del fango e del discredito che oggi è ben oliata e funzionante nei confronti di coloro che ‘escono dal coro’, con una melodia che viene definita complottista o falsa solo perchè non sentita in una trasmissione televisiva o perchè non parte del senso comune e del pensiero dominante (come se dominante fosse in automatico sinonimo di veritiero).

Ognuno può continuare a dare vita ad un giornalista, che il mondo oggi piange, affinché le lacrime di oggi e quelle versate da Giulietto Chiesa stesso non siano scese invano, affinché il dolore possa davvero divenire un passaggio necessario per il cambiamento di tutti.