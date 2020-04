Bella Ciao e flashmob: l’ideologia entra nella scuola trentina. Gerosa: “Inammissibile”

“Bella Ciao nella scuola pubblica trentina? Gravissimo. Siamo consapevoli che in questo momento le priorità per il Paese sono molteplici: la nostra salute e la crisi economica in primis. Ciò non toglie che su alcune questioni non si possa rimanere indifferenti.

Trovo davvero grave leggere tra i compiti di mia figlia, che frequenta la seconda media in una scuola pubblica, l’invito del professore di musica a imparare Bella Ciao e a partecipare al flashmob indetto dall’Anpi. Questo è fare entrare le ideologie tra i banchi dei nostri figli”.

E’ quanto ha reso pubblico attraverso il suo profilo social e poi alla nostra redazione, dalla coordinatrice provinciale e commissario di Fratelli d’Italia, Francesca Gerosa.

Succede anche in tempi di quarantena, dove le relazioni tra alunni e insegnanti sono a distanza, lezioni e compiti per casa vengono ordinati online, di imbattersi in qualche tentativo di introdurre le ideologie politiche travestite da ‘cultura’ all’interno del contesto scolastico.

E’ il caso (neanche a dirlo) del 25 aprile, Festa della Liberazione e di ‘Bella Ciao’, inno acquisito dai partigiani nell’era post bellica e successivamente attribuito, con tanto di cambio del testo, al periodo della Resistenza.

E anche nella giornata tradizionalmente dedicata al ricordo della Resistenza e della fine della seconda guerra mondiale, la giustificazione è pronta. La storia della Liberazione è stata sdoganata e legittimata dai piani ministeriali del dopoguerra. Nessuna imposizione, solo ‘istruzione’.

“Dopo il post pubblicato su Facebook sono stata contattata da genitori che in molte altre parti d’Italia hanno assistito ad episodi analoghi – continua Gerosa – . E’ già di per sé inaccettabile la strumentalizzazione di una data storica di cui una parte politica si è impossessata, circoscrivendone il quadro storico in maniera faziosa e dipingendolo di un solo colore. Insinuare nelle coscienze dei ragazzi questa visione e per di più a livello scolastico è inammissibile”.

Un episodio, a ben vedere non l’unico, che ora verrà segnalato dalla coordinatrice di FdI anche a livello istituzionale.

Conferma Gerosa: “Ho mandato una mail al professore e alla responsabile di classe per esprimere le mie perplessità, ma ho anche invitato l’assessorato all’istruzione della Provincia di Trento a pubblicare una nota dove esorta tutte le scuole a non portare l’ideologia tra i banchi, di nessun colore politico.

In tutto ciò, non si tratta di un attacco a un singolo professore, ma dell’esortazione a un intero sistema perché abbia cura di prevenire episodi di questo tipo”.

La stessa comunicazione, ci dice la coordinatrice, è stata poi inviata ai responsabili istituzionali di Fratelli d’Italia a Roma, perché ‘ci si possa attivare a livello parlamentare con un’interrogazione e un’azione più estesa da parte del ministero, che sensibilizzi il sistema scolastico a non divulgare ideologie personali e di parte”.

Proprio per ieri, in occasione delle celebrazioni virtuali, con qualche exploit pratico in barba all’esasperazione di moltissimi italiani tenuti in ‘cattività’ dall’emergenza Covid, la Presidenza e la Segreteria nazionale ANPI avevano lanciato l’iniziativa del flash mob #bellaciaoinognicasa.

Qualche insegnante, anche in Trentino, ha quindi pensato di invitare gli alunni a partecipare alle manifestazioni virtuali e a imparare a suonare e cantare ‘l’inno’.

Nonostante sia diventata nei fatti la canzone ufficiale della Resistenza, Bella ciao non sarebbe mai appartenuta davvero alle formazioni partigiane, ma diventata di uso comune solo dopo 20 anni dalla fine della seconda guerra.

E’ stata tuttavia acquisita come strumento ideologizzante per generazioni di giovani che anche oggi vengono invitati ad interiorizzarne musica e versi come ‘canto di libertà’.

“La scuola è di tutti e dovrebbe guardare ad ampio raggio a tutti gli accadimenti e gli snodi di fondamentale importanza per la storia d’Italia, senza distinzioni – conclude Gerosa – . L’ideologia deve restare fuori dalla scuola soprattutto in un’età in cui ragazzini poco meno che adolescenti non hanno ancora autonomia di pensiero e una coscienza civica formata. E’ una questione, in primis, di responsabilità civile e sociale nei confronti delle nuove generazioni”.