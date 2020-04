Fase 2: regna solo il caos e la confusione. A rischio 5 milioni di posti di lavoro

Non c’è nessuna certezza su quali saranno le modalità della “Fase 2” ed allora campo alle ipotesi in attesa di qualche indicazione ufficiale utile anche per fare in modo che gli interessati possano attrezzarsi in tempo utile, evitando di dover rimandare ulteriormente la riapertura.

Partiamo dai negozi. Un erogatore di disinfettante dovrà essere posizionato alle casse.

Pulizia e sanificazione dovranno essere programmate prima dell’apertura e durante la pausa pranzo. I dipendenti dovranno utilizzare la mascherina, mentre i clienti che acquistano generi alimentari i guanti.

Pubblicità Pubblicità

Negli uffici, l’ingresso dei dipendenti dovrà essere scaglionato in modo da evitare assembramenti in uscita ed in entrata, ma anche per diversificare le presenze sui mezzi pubblici che saranno comunque il nodo cruciale della ripartenza.

L’ingresso è uno dei momenti più delicati: in questa fase infatti potrebbe scattare l’obbligo di misurare la temperatura ai dipendenti. E in caso di febbre dovranno essere subito presi i provvedimenti. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea .

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

Tra le ipotesi allo studio, l’apertura delle zone a traffico limitato per favorire lo spostamento con mezzi propri; il potenziamento di autobus e metropolitane per poter garantire il distanziamento tra i passeggeri; ma anche prezzi controllati per biciclette e auto in servizio sharing.

Pubblicità Pubblicità

Apertissima la questione degli asili nido. Praticamente impossibile obbligare i bambini ad indossare mascherine e guanti e quindi l’ipotesi allo studio sarebbe quella di aumentare il bonus baby sitter.

Ma se questa sarà la linea scelta, si apre il difficile scenario del futuro occupazionale di maestre educatrici e personale generico.

La scuola dovrebbe ripartire a settembre, mentre gli esami di maturità dovrebbero svolgersi col solo presidente esterno e con 6 docenti interni.

Mentre per l’esame di terza media saranno aboliti tesina e scritti.

Confusione totale per la mobilità tra regioni (sarà possibile a partire da giugno ?), mentre il primo atto liberatorio dovrebbe essere quello della libera circolazione nell’ambito del Comune di residenza.

Infine si dovrebbe arrivare alla regolamentazione della consegna a domicilio dei pasti: orari dedicati e appuntamenti precisi per i ritiri.

Come si può capire sulle norme a carattere generale, la confusione regna sovrana ed ancora nulla si sa sulle normative specifiche per la riapertura. L’unica cosa «quasi» certa è che a mettersi in moto subito saranno i settori del manifatturiero e tessile per la ristorazione bisognerà attendere dopo la metà di maggio, ma anche qui buio completo sulle misure e sulle regole da seguire.

Naturalmente niente riunioni e stop alla formazione con le modalità tradizionali in attesa di tempi migliori.

In Italia sono a rischio 5 milioni di posti di lavoro con la conseguente perdita di circa un 20% del PIL, una vera ecatombe che potrebbe trasformarsi in uno scenario apocalittico per l’Italia.