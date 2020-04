Perdite per 100 milioni nel mondo della musica: ecco le proposte presentate al Governo per salvare il settore

Come è noto, il mondo della musica ha ricevuto un grandissimo colpo in questo periodo di lockdown.

Tutti gli eventi live sono stati annullati o rimandati a data da destinarsi.

Gli addetti ai lavori sono fermi da quasi due mesi ormai, le nuove uscite sono bloccate, il digitale non ce la fa a equilibrare le perdite del mercato fisico e il decreto “Cura Italia” non riesce a far fronte al calo delle vendite.

È per questo motivo che AFI, Anem, Assomusica, FEM, FIMI e PMI hanno inviato al Governo una serie di misure per tutelare i lavoratori e garantire la ripresa del settore.

Le proposte sono 10 in tutto. Eccole qui riassunte:

1. aumento del fondo emergenze a 200 milioni

2. sospensione di tasse e contributi per le aziende che lavorano nel settore della musica per l’anno 2020, che potranno essere recuperati con un meccanismo di rateizzazione postumo

3. estensione della durata dei voucher da 12 a minimo 18 mesi per tutti gli eventi live annullati

4. il reddito di emergenza deve essere esteso anche ai lavoratori anomali

5. revisione delle pendenze erariali per gli organizzatori di spettacoli

6. istituzione di un Bonus Cultura per le famiglie

7. IVA al 4% per la musica

8. Apertura di un tavolo tecnico alla presenza delle Associazioni al fine di fornire le indicazioni strumenti di controllo e prevenzione in futuro

9. studiare sistemi per la formazione del personale di sicurezza

10. maggiore certezza sui tempi della ripartenza in modo che gli interessati possano organizzarsi al meglio

Le perdite per il 2020 sono stimate intorno ai 100 milioni di euro: c’è bisogno di una risposta chiara da parte delle Istituzioni e di aiuti più concreti e mirati. Il mondo della musica non può più restare a guardare.