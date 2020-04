Oltre a Covid-19 la Thailandia deve combattere la diffusione di un virus letale per i cavalli

Ricoperte da una distesa di conchiglie le spiagge di Outer Banks Gli Outer Banks sono una sottile striscia di sabbia che si estende per circa 160km disegnando la costa della Carolina del Nord negli Stati Uniti d’America. Queste spiagge separano l’oceano Atlantico dalla Baia di Albermarle (a nord) e dalla Baia di Pamlico (a sud). Ed è proprio in questo periodo in cui l’essere umano non […]

Nel 2020 l’orto si fa sul balcone: facile da fare e ottimo per la salute Vivere in un contesto urbano, significa con molta probabilità non avere a disposizione nè un terreno e nemmeno un piccolo giardino, scoraggiando una possibile e da molti desiderata coltivazione biologica. Nell’epoca contemporanea, dove in tantissimi vivono in appartamento è però sufficiente un piccolo terrazzo, un balcone o un davanzale per avere in tavola verdure sempre […]

Covid- 19: Niguarda di Milano chiude il reparto di terapia intensiva: la gioia del personale Dopo giorni, settimane e mesi di estenuanti lotte giornaliere contro il Coronavirus, uno degli ospedali milanesi in prima linea nella lotta contro il Covid-19, annuncia che, il cospicuo calo dei pazienti degli ultimi giorni ha permesso di chiudere definitivamente uno dei reparti di terapia intensiva adibiti appositamente per l’emergenza sanitaria. Letti vuoti, respiratori spenti, medici ed […]

Covid-19: Mascherina riutilizzabile con filtri monouso sostituibili Durante questa emergenza sanitaria, oltre che rimanere il più possibile a casa per prevenire la diffusione del contagio da Covid -19, è stato chiesto a tutti gli italiani l’utilizzo delle apposite mascherine. Questi ricercatissimi dispositivi di protezione individuale, obbligatori ormai in molte Regioni d’Italia, sono diventati tanto importanti quando difficili da trovare in commercio e, […]

Post Covid-19: “Drive In – il ritorno”? Ci vorranno ancora dei mesi per passare alla Fase 2 e, a seguire, alla normalità. Purtroppo, per quanto ci possa dispiacere, questa è la realtà dei fatti. Tornare alla vita com’era prima dell’epidemia di Covid-19 non sarà né facile né veloce e nemmeno si sa se sarà possibile. Parola d’ordine dei prossimi mesi: distanziamento sociale. E […]

Coltivare nello spazio: Greencube il primo micro-orto made in Italy L’agricoltura è da sempre il fulcro dell’economia globale che, crescendo ha raggiunto un particolare ma non il massimo valore grazie alle esportazioni. Recentemente, un team italiano ha pensato di passare dalle esportazioni intercontinentali a quelle extraterrestri, con la creazione di un micro-orto a 6 mila km dalla Terra per coltivare verdure fresche destinate alle future […]

Banksy in versione smart working: l’ultima iconica opera La forza dell’arte non si ferma e non rimane indifferente neanche davanti al blocco mondiale causato dal minaccioso Covid – 19, a confermarlo è il Grande Banksy, l’artista più misterioso e sfuggente del Regno Unito che lo fa rispettando la regola italiana quanto inglese dello “ state a casa”. Infatti, l’artista di Bristol, noto in […]

A 106 anni batte il Coronavirus: ma non era la prima pandemia Dopo essere sopravvissuta da bambina all’influenza spagnola che tra il 1918 e 1920 arrivò a provocare il decesso di circa 100 milioni di persone in tutto il mondo, infettandone moltissime altre, l’inglese Connie Titchen, classe 1913 con i suoi 106 anni ha superato e sconfitto anche l’attuale pandemia da Coronavirus diventando immediatamente la paziente guarita […]