Itea: sospesi gli affitti per i negozi, le famiglie con redditi bassi saranno tutelate

Itea cerca di venire incontro a tutti gli esercizi commerciali colpiti duramente dall’emergenza sanitaria.

Sono state infatti attuate delle misure per fronteggiare le difficoltà delle utenze commerciali.

Itea ha inviato una lettera a tutte le ditte interessate, nella quale si parla della sospensione degli affitti per il mese di maggio, che sarà poi recuperato in maniera graduale concordandosi con le aziende stesse.

Discorso diverso per quanto riguarda gli inquilini. Sono circa 10 mila le famiglie che usufruiscono di un alloggio Itea, e fra queste sono state accolte solo 17 richieste per la riduzione dell’affitto.

Il sistema di assegnazione dell’alloggio Itea, su base Icef, prevede che il canone d’affitto sia mediamente inferiore rispetto al canone d’affitto medio su tutta di Provincia. Questo fa sì che le famiglie abbiano già un‘agevolazione. Le domande per una riduzione dell’affitto sono state infatti solamente 21.

Le famiglie con un reddito basso sono già state tutelate: l’affitto infatti parte da una soglia minima di 40 euro al mese più le spese condominiali.

L’assessore Stefania Segnana nella conferenza stampa di ieri ha informato che l’Itea ha accolto 17 domande di persone in difficoltà economica a causa del virus, che chiedevano l’abbassamento del canone. Ed ha inoltre deciso la sospensione per 6 mesi e la successiva dilazione dei canoni per quei locali di proprietà Itea affittati ad uso commerciale, ovviamente per chi si sia trovato a dover sospendere la propria attività a causa dell’emergenza Coronavirus.

Delle 17 richieste accolte, otto riguardano la riduzione del canone con redditi provvisori 2020 mentre per le restanti nove, si parla sempre di riduzione del canone, ma in questo caso per variazione del nucleo familiare, cioè per l’uscita o il decesso di un membro della famiglia.

Itea dà anche in locazione alcuni spazi dedicati al terzo settore, cioè alle associazioni e alle cooperative sociali senza scopo di lucro. In questo caso gran parte di tali enti conducono le loro attività basandosi già sul regime agevolato della locazione.

L’assessore Stefania Segnana ha ringraziato l’INPS che ha messo a disposizione una struttura, pronta da domani, per ospitare i pazienti che non vogliono trascorre la quarantena in casa per evitare il contagio dei familiari.